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打造生醫環境 林全、翁啟惠有信心

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
今周刊發行人梁永煌（左起）、生策會長翁啟惠、前閣揆林全、醣基生醫總經理林鴻達為生醫產業比讚。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
今周刊發行人梁永煌（左起）、生策會長翁啟惠、前閣揆林全、醣基生醫總經理林鴻達為生醫產業比讚。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「醣類研究的重要性不亞於蛋白質，像失落的拼圖，可望寫下生醫嶄新一頁！」前行政院長林全30日談生技醫療的創新與機遇說，透過再生醫療與免疫療法，台灣生醫有機會迎頭追上國際製藥大廠。生策會長翁啟惠則說，新冠疫苗研發要面對突變的難關，但相信明年必能獲得控制。

打造環境迎頭趕上

前閣揆也是現任東洋藥品董事長林全在今周刊舉辦的「10年新變局」高峰會上說，疾病不分國籍，藥物如果有效，在全世界都有效，在國內實際上不到百分之一的生醫產業，在全球化角度就不是競爭而是合作，而且機會無限。不只新藥研發，這幾年也看到有些製造公司走向國際，做得非常優秀，但要如何從市場切入？獲得能見度也很重要。

「台灣在人的素質、處理問題的效率跟靈活度，全世界都很罕見，要把長處發揮。」林全比喻，把政府跟產業看成親子關係的話，很多父母都是從小陪讀，但在他看來，遲至小學以後就不會有效，等小孩有自主想法之後，就要看他自己願不願意努力，產業一開始最需要的是政府協助，之後需要的是讓它成長的環境。

生醫產業嶄新機會

林全指出，生技產業走向國際化是更重要的事情，在環境上需要鬆綁，讓業界有更多發揮空間。現在小分子藥物多集中在大製藥公司，台灣花很多時間都追不上百年大廠，製造研發技術也掌握在大廠手上，機會在哪裡？要運用新的治療方法，例如再生醫療或免疫療法，新療法結合藥物，就有機會走捷徑迎頭趕上。

醣基生醫總經理林鴻達表示，這幾年生醫研究發現醣類的重要性，其實不亞於大家熟知的蛋白質、DNA、RNA，而且可能是現在遺失的最大一塊拼圖，希望能寫下生醫嶄新一頁。他也提到前線作戰者的期望，有紀錄片講聯電蓋廠第2年就賺錢，政府喜歡獲利時間壓得很短，但也要接受生技產業高風險高報酬的特性。

翁：疫情將獲控制

「台灣因為規模小，人才就被稀釋掉，本來經理人才就缺乏，現在又很多小規模公司，國際競爭力就受影響。」翁啟惠談到新冠病毒疫苗說，主要研發抗原是棘突蛋白，不是用去活性病毒來研發，因為傳染性蠻高的，用來研發疫苗可能會有很多副作用，牛津的研究就是使用棘突蛋白RNA，已經進入第3階段人體試驗。

「將來需要考慮到突變。」翁啟惠強調，棘突蛋白有1,300個DNA，光在台灣就發現有800種突變，造成疫苗研發的困難度，研發出能應付持久突變的疫苗很重要。但他認為疫情明年應該就能得到控制，病毒為了生存，也不會像SARS把人類傷害到那樣的程度，過陣子對整個基因序列弄清楚後，就能有進一步的控制。

生策會長翁啟惠強調，突變造成疫苗研發的困難度，怎麼研發出可以應付持久突變的疫苗是很重要的。

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疫苗 生技產業 翁啟惠

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