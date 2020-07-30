國家住都中心危老協參 首案出現在永和

隨著危老重建案越來越夯，國家住都中心辦理「危老協參」業務也在今年6月出現首案，新北市永和區恆岳案因基地內有一處國有地，透過國家住都中心價購國有地、參與協議合建，搬開最後一塊石頭，讓此案順利前進。住都中心執行長張溫德表示，後續已有許多危老案在洽詢協參。

過去危老案件推動時，常發生重建範圍內因含有國有地而卡關，不過國家住都中心提供危老協參服務，只要私地主已全數同意，可申請由住都中心買下範圍內國有地，成為危老案參與者之一，避免國有地成為危老絆腳石。

國家住都中心自2018年底就推出危老協參服務，經過一段時間醞釀，今年總算在新北永和出現第一件適用案例。張溫德表示，先前大家都還在摸索，不過首案出現後，會有很大的激勵作用，作業上也會越來越順，許多案子都在洽詢中。

國家住都中心組長曹明炫則說，國家住都中心是站在協助的角色，一開始危老協參較少成案，主要是因為投資人在整合危老重建時，一定是先讓比較容易的案子先走，後續再來處理因國有地而卡關的案件，相信未來危老協參案會越來越多。

國家住都中心在辦理危老協參案時，有一定程序，申請人須確認基地內，其他私地主全數同意參與危老重建，接著由預定起造人檢附相關文件提出申請，住都中心將就個案執行可行性及分配房地或權利金的合理性，來判斷是否接受。

在經過初審確認資格及條件符合後，住都中心將擬具價購計畫書提報董事會同意，辦理價購及產權移轉的程序，預計從申請到同意價購約需兩個月作業時間。

住都中心同意價購後，就會函請國產署配合出具參與危老重建的公函，讓民眾危老重建計畫能儘快送到地方主管機關審查；也會在產權移轉後，配合危老重建申請建造執照，出具土地使用權同意書。