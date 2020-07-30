快訊

美國務院稱為保護台灣民主 龐培歐：同意對台軍售

北榮曝李登輝最後病況 「看到外曾孫女照片總目不轉睛」

國家住都中心危老協參 首案出現在永和

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

隨著危老重建案越來越夯，國家住都中心辦理「危老協參」業務也在今年6月出現首案，新北市永和區恆岳案因基地內有一處國有地，透過國家住都中心價購國有地、參與協議合建，搬開最後一塊石頭，讓此案順利前進。住都中心執行長張溫德表示，後續已有許多危老案在洽詢協參。

過去危老案件推動時，常發生重建範圍內因含有國有地而卡關，不過國家住都中心提供危老協參服務，只要私地主已全數同意，可申請由住都中心買下範圍內國有地，成為危老案參與者之一，避免國有地成為危老絆腳石。

國家住都中心自2018年底就推出危老協參服務，經過一段時間醞釀，今年總算在新北永和出現第一件適用案例。張溫德表示，先前大家都還在摸索，不過首案出現後，會有很大的激勵作用，作業上也會越來越順，許多案子都在洽詢中。

國家住都中心組長曹明炫則說，國家住都中心是站在協助的角色，一開始危老協參較少成案，主要是因為投資人在整合危老重建時，一定是先讓比較容易的案子先走，後續再來處理因國有地而卡關的案件，相信未來危老協參案會越來越多。

國家住都中心在辦理危老協參案時，有一定程序，申請人須確認基地內，其他私地主全數同意參與危老重建，接著由預定起造人檢附相關文件提出申請，住都中心將就個案執行可行性及分配房地或權利金的合理性，來判斷是否接受。

在經過初審確認資格及條件符合後，住都中心將擬具價購計畫書提報董事會同意，辦理價購及產權移轉的程序，預計從申請到同意價購約需兩個月作業時間。

住都中心同意價購後，就會函請國產署配合出具參與危老重建的公函，讓民眾危老重建計畫能儘快送到地方主管機關審查；也會在產權移轉後，配合危老重建申請建造執照，出具土地使用權同意書。

國有地 國產署 石頭

延伸閱讀

國家住都中心將滿兩歲 四大都更案年底有望招商

蓋社宅惹議／東湖交通 花敬群：投入資源改善

「國家隊」規畫建東湖社宅 居民強烈反彈

林口社宅三四房招租 7月31日上午9時受理申請

相關新聞

晶華轉型 兩投資案喊停

晶華酒店大船轉彎，董事長潘思亮昨（29）日證實，旗下與中壽合作的Regent Club、台北市信義路四段上的晶英酒店兩大...

宏匯廣場參戰新北百貨市場 拚大遠百、環球

宏匯集團投資的宏匯廣場預定本月31日試營運，有三大亮點，包括擠下板橋大遠百，成為新北市最大百貨；娛樂面積占比高達25%，...

打造生醫環境 林全、翁啟惠有信心

「醣類研究的重要性不亞於蛋白質，像失落的拼圖，可望寫下生醫嶄新一頁！」前行政院長林全30日談生技醫療的創新與機遇說，透過再生醫療與免疫療法，台灣生醫有機會迎頭追上國際製藥大廠。生策會長翁啟惠則說，新冠疫苗研發要面對突變的難關，但相信明年必能獲得控制。

光寶科啟動接班 宋恭源退休、宋明峰接董座

電源大廠光寶科（2301）啟動世代交替，董事長宋恭源正式退休，副董事長暨總執行長陳廣中一併辭任，新任董事長由董事宋明峰接棒，總經理則由原光電事業群執行長邱森彬就任，即日起生效。

產業需地殷切 台灣金聯標售大面積工業用地

後疫情時代，部分產業需地殷切，台灣金聯資產管理公司為協助解決廠商設廠或擴廠需求，正釋出台北市內湖、苗栗銅鑼、及彰化員林等千坪至萬坪，可供建廠的大面積房舍或建築用地，目前正辦理公開標售中，將於8月13日開標。

曾靠7間客房創造3千萬營收 飯店團隊轉型當策展人

「飯店除了住宿，還有沒有別的可能？」Home Hotel 逸寬文旅和驚喜製造攜手打造沈浸式劇場「微醺大飯店」，僅用7間客房就在八個月售出1萬6,000張門票，創造3,000萬營業額，就連澳門大型酒店集團也上門談合作，然而，一場突如其來的瘟疫卻讓海外計畫止步，也讓他們開始思考如何利用現有資源在國內創造更多可能性。

為激勵員工士氣 台船董事長鄭文隆放棄每月25萬本薪

新冠疫情加上造船業景氣不振，衝擊台船營運，台船董事長鄭文隆為此宣布，8月1日起放棄本薪約25萬元，僅支領2萬3800元的基本工資至公司轉虧為盈後再回復，以激勵全體員工士氣。

疫情重擊造船業 台船董座：放棄薪水直到公司轉虧為盈

台船（2208）董事長鄭文隆宣布，自今年8月1日起，自願放棄所有本薪，僅領23,800元國家法定基本工資，直至台船公司轉虧為盈後再行回復薪水，以破釜沉舟必勝決心激勵全體員工士氣。面對世界航運持續不景氣，台船在掙扎中求生存，目的就是希望台船能夠撐過這幾年來國際航運市場的極低迷期，要繼續活下去。

台船董座鄭文隆放棄25萬薪水 直到公司轉虧為盈

在昨（29）日的台船例行主管工作晨會中，第二次任職董事長已五年的鄭文隆宣布，自8月1日起，自願放棄所有本薪、合計約25萬元，僅領2.38萬元的基本工資，直至公司轉虧為盈後再行回復薪水，以破釜沉舟必勝決心激勵全體員工士氣。

宏泰i公益志工團 守護濕地

位於新北市的五股濕地是候鳥南來北往的驛站，豐富多樣的生態環境吸引了大批候鳥覓食或棲息，同時也吸引了外來種入侵。被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭入侵了五股濕地，攀爬纒繞在樹上使樹木無法行光合作用而衰弱死亡，影響濕地生態，造成濕地被陸化，生存在濕地的動植物就會逐漸消失。

國旅大爆發 「分享及嘗試」再造觀光旅遊業價值

2020年全球受到新冠疫情影響，多國祭出鎖國和封城政策，促使海外旅客大幅減少，也同步限縮來台旅遊人數和意願，直接衝擊觀光旅遊業。

管理一點靈／願景

那些認定「願景」是企業前途基本要素的人是對的，但這份願景必須要能和其他人發生關聯。

熱門新聞

孫大千：民進黨硬搞三倍券 為反對而反對的笑話

抽中了嗎？動滋券、藝Fun券、客庄旅遊、農遊券 怎麼領哪裏花看過來

行庫高層捲入遠航案 第一金董座廖燦昌請辭獲准

振興券哪有放大三倍？吳蕚洋：看不到的5個地方何只三倍

超微調高財測 台積好兆頭

經濟解析／英特爾委外大餅 除了台積電還有誰能接？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。