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調查：84%台灣職業女性有投資行為 但愈年輕愈保守

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際30日公布「投資成就新女力」調查指出，84%台灣職業女性有投資行為，領先亞太地區。不過，雖然台灣女性的財務自主能力高，且將退休儲蓄列為首要財務目標，但愈年輕，投資行為愈保守，對於自己的投資決策信心不足。

富達投信董事長陳思伊表示，繼英國、德國、澳洲和日本後，很高興富達能首次將大規模女性投資主題調查帶來台灣。調查發現，84%的台灣職業女性有投資行為，高於日本的23.5%及澳洲的48%。

調查顯示，台灣職業女性的平均總流動資產為新台幣250萬元，為台灣男性平均的61%（新台幣 410 萬元）。雖然台灣女性相對缺乏資本，八成台灣職業女性表示可以自行決定如何運用其個人收入，高於台灣男性的63%，也高於英國的 56%。

台灣女性在個人財務管理上擁有自主權，但是對自己的投資決策信心不足，只有超過三分之一（36%）的女性對自己的投資有信心，相較卻有一半以上（52%）台灣男性在投資上對自己有信心。

調查指出，台灣女性非常重視退休議題，近一半（48%）女性將退休儲蓄訂為首要財務目標。英國女性同樣以退休儲蓄爲主要理財目標，但比例只有28%，低於台灣。中國大陸的女性更專注於家庭或置產的需要，澳洲女性的首要目標是還清房貸。

調查發現，年輕的職業婦女較少投資在股票或基金上。在25至34歲的女性受訪者中，只有53%持有股票或基金，不但低於同齡男性的63%，也低於中年（35至49歲）女性的61%、較年長（50至64歲）女性的68%。

換句話說，在台灣，年齡愈長的女性，仰賴投資股票或基金來累積財富的比例愈高。年輕女性在投資上偏保守，主因是缺乏知識。有近六成（59%）年輕女性認為，如果投資機構幫助她們了解如何投資，她們會投資更多。

這次調查於2019年12月20日至2020年1月2日舉行，共有2,000名受訪者（1,400 名女性和600名男性）完成問卷，其中66%有大學學歷，47%已婚。除了網路問卷以外，富達也與益普索（Ipsos）合作進行兩場焦點團體座談會。

退休 新台幣

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