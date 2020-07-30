板橋辦公室租金看俏 直逼北市南京東路

台北市辦公租賃市場在供不應求，租金持續上漲，在這波產業承租需求的支撐下，陸續外溢到台北市郊區甚至新北市，包括內湖、南港或板橋等都是企業承租的熱門選擇，而根據實價登錄顯示，新北最高摩天大樓「Mega Tower」，今年37樓揭露一筆交易，創下當棟最高行情，租金來到每坪1,785元，已逼近台北市南京東路四五段平均租金行情。

根據經濟部商業處統計，新北市新設公司在2020年上半年以板橋位居第一，共有480家新設公司登記，佔新北市14%，顯現出板橋乃為新北市企業熱愛進駐之地，而實價登錄近日也揭露，新北最高摩天大樓「Mega Tower」，今年37樓租金來到每坪1,785元，商仲業者分析，主要是板橋區純辦大樓較少，若有位在主要幹道上的純辦大樓，通常受到企業青睞。

此外，位於板橋的「台北遠東通訊園區」第二期一整棟出租給Google，而第一期也被Amazon、Sony陸續進駐，高薪及高消費的帶動下，勢必連帶翻轉板橋產業聚落的聚集。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，板橋為新北交通機能最完整的核心樞紐，不只有高鐵、台鐵、捷運還有即將完工的新北板橋轉運站，在加上重大建設以及百貨公司林立，活絡整體板橋房市。

柯宏安指出，板橋人口眾多消費力強，對於服務型產業商機大，進駐設置辦公室的意願提高，也吸引鄰近的新莊、土城、樹林區的企業前來。而近幾年外商持續看準台灣經濟穩定及創新力高，紛紛提高對台灣的投資，對於辦公大樓需求強勢。

柯宏安表示，板橋商圈又以板橋車站商辦租金行情最高，落在每坪1,200~1,600元；江子翠商圈租金行情落在850~1,200元；台北遠東通訊園區平均租金行情落在1,200~1,400元，在外商進駐為板橋增添話題，日後板橋商辦將崛起，包括環狀線板橋站招商案，預計興建商辦大樓，總樓地辦面積約1.1萬坪。

另外，萬豪集團與馥華集團聯手打造31層樓五星級飯店及商辦的複合式大樓。柯宏安表示，大型建設陸續到位，將持續吸引投資人前來投資，後續板橋租金有望看俏。