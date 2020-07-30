洪易大師領軍妝點彩繪 文資園區點亮百年歷史風華

藝術陶冶性情！文化部文化資產局特別在後疫情時期規劃了「2020閃耀文資．藝術創新」酒桶妝點彩繪系列展示活動，今(30)日起在台中文化創意產業園區正式登場，文資局長施國隆鼓勵民眾走出戶外，迎接「防疫新生活運動」。

園區妝點重責由藝點點文創美學洪易統籌，組成堅強的藝術團隊，八位藝術家以地方宗教風俗、歷史古蹟和傳統技藝等符號元素，對園區內建物、牆面及酒桶等區域，進行粧點彩繪實作，文化妝點。

施國隆表示，活動意涵與目的更在於「活化文資，溫暖民心」，讓民眾近距離體驗當代藝術與歷史建築相互對話的火花，用一種廣義與更親近民眾的視角，去學習「文化資產」的議題。

此次園區妝點計劃共有四大重點，包括：七大釀酒槽的彩繪工程、渭水樓S02走廊牆面、生活設計館的正面與背面、中央廣場地磅與青色小屋。由台中在地的國際雕塑藝術大師洪易擔任總策劃，台灣新生代八位藝術家分共同創作。

參與的藝術家，包括「畫筆紀錄故鄕東港王船慶典」的黄志偉、「自由形象壁畫聞名的眼蟲計畫二人組」呂沐芢與焦聖偉、「當代木雕創作者」黃靜萱、澎湖「海洋景觀創作者」顏佳榮、「靈光來表達萬物有靈論」的張立曄、「社會與人性百態為題的塗鴉藝術家」黑雞先生、「膠彩形式創造擬態新意象」的黃柏維。

八位優秀的藝術家，運用當代美學與色彩來創作，傳統的歷史文資意象融合，並注入新藝術的美學與活力，點亮文化資產園區百年歷史風華。

位於雅堂館後方的七座大釀酒槽彩繪工程，為此次妝點最大的亮點。

第一座由黃志偉來創作「民藝彩之華」，第二座由眼蟲計畫與黃靜萱共同以「美好時光」為題，第三座為顏佳榮的「萬龜祈福」，第四座張立曄「國泰民安．三太子」，第五座黑雞先生「Retro City」，第六座黃柏維「龍鳳呈祥」，第七座由洪易「美酒(久)泡泡，美得冒泡」壓軸創作。

在6、7月酷熱的天氣下，約8米高大酒槽，藝術家在搭造4層的鷹架爬上爬下汗流浹背創作，每位藝術家分別獨立彩繪，考驗體力與耐力，彩繪過程中逐漸成形的色彩與形象，賦予釀酒槽生龍活現的新生命。

渭水樓S02的走廊牆面，藝術家們集體創作「八仙過海會龍王」；每位藝術家選擇一仙來創作，串聯不同形式風格，互相交融混搭成豐富而趣味橫生的當代新八仙圖。藝術家們在現場構思即興創意，集眾人之藝，將八仙與龍王全部請到園區來一遊。

第三個創作點是位於生活設計館的正面與背面，由黃柏維設計的「覆花布」，和張立曄設計的「創意繁花盛開，生活豐華無限」，以帆布輸出的方式來呈現。

前者以台灣傳統布花來演繹古今與東西方文化融合的新意象，其流動的線條構成，產生古代「曹衣出水」的視覺感受；後者以飛翔的孩童、燦爛的星光、大腦的太空船、頭頂開花的男女形象與龍形寶船，比擬人類無盡的想像力，幻化成璀燦的美麗世界。