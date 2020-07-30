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國家住都中心將滿兩歲 四大都更案年底有望招商

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

國家住都中心今年8月1日即將成立滿兩周年，肩負扮演都更領頭羊的重要任務，今年下半年至少有信義兒福A基地、中和保二基地、板橋浮洲基地、南港玉成段等四案「上菜」，手中其他公辦都更案也正在緊鑼密鼓地邁進，據悉，十案合計至少創造上千億產值。

國家住都中心即將滿兩歲，今（30）日舉辦媒體茶敘，執行長張溫德強調，住都中心是以專責機構身分與中央、地方共同合作，不僅透過都更帶動周邊發展，也要兼顧公益性，創造「都更國家隊」典範。

除了成立時手上的台銀圓山案、信義兒福A基地、信義兒福B基地、台電嘉興街、板橋浮洲案、中山女中南側、中正區行二行三及新竹建功高中南側都更案等八大案，國家住都中心今年陸續與新北市政府、國產署合作，推動中和保二基地、南港玉成段都更等兩案，等於有十案在手。

張溫德預告，今年下半年包括南港玉成段、信義兒福A基地、中和保二、板橋浮洲等四案，將有機會招商。

南港玉成段基地是國產署今年初交付住都中心的最新案件，使用分區為住宅區，面積約1,200坪，鄰近昆陽捷運站，產權單純，95%都是國有地，私有產權同意比例也很高，目前正在進行相關規劃。

據了解，近期南港房市熱絡，包括轟動一時的大南港土地標售案等，是市場獵地的新熱點。而國產署這塊閒置土地鄰近捷運站，附近生活機能良好，未來國產署分回房地，有可能作為都更分回宅標售或社會住宅使用，都是選項，目前尚未定案。

信義兒福A基地則已將地上物產權清理完畢，預計年底可順利招商，預計採出租住宅模式，同時帶入商業服務，並配合北市府社宅、住宿型長照等需求；中和保二產權相當單純，預計興建200戶社宅，視情況給予警消及一般民眾申請。

而板橋浮洲案則是高達6,100坪左右的商業區，目前還在先期規劃，如何帶動當地發展，將審慎處理，預計今年底規劃輪廓會更加清晰。

而中山女中南側、行二行三、新竹建功高中南側等三案，則分別涉及文資審議、私地主整合等問題，仍須時間，最快要等到明年才有機會推出。

國產署 公辦都更 捷運

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