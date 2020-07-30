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中聯資第2季獲利2.03億元 年增5.4%

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

中聯資（9930）今（30）日公布第2季財報，單季獲利2.03億元，年增5.4%，每股稅後純益0.82元。該公司並看好營建業需求，下半年營運有機會比上半年好。

中聯資表示，從上季營運情況來看，高爐水泥和轉爐石等產品受惠需求增溫，推升整體營收表現，進而挹注獲利。

依該公司公布財報，第2季營收為13.8億元，年增6.1%，稅後純益為2.03億元，與去年同期的1.93億元，成長5.4%，每股稅後純益0.82元；累計今年上半年稅後純益3.57億元，每股稅後純益1.44元。

展望下半年營運前景，中聯資進一步指出，從第3季開始一向是營建業的需求旺季，加上國內的新冠肺炎疫情獲得有效控制，有助各項產品銷售推進，擴大獲利貢獻。

另外，董事會並通過以11億元併購茂聯實業一案，中聯資表示，該公司長期向茂聯租用位於高雄大寮的一處占地3,000多坪的廠房，做為生產和倉儲之用，由於對方有意出售，基於租不如買的考量下，決議以11億元買下茂聯。

財報 營建業

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