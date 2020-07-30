三陽買進農林 吳清源：若股價合理 不排除再增持

三陽（2206）公司透過子公司上揚資產公司再取得農林公司持股，三陽累積持有農林持股比例已達16.18%，較一年前吳清源以最大單一股東任農林公司董事長時再增加2.12%個百分點的持股比例。吳清源指出，農林具有良好的發展前景，未來只要股價合理，不排除繼續增加持股。

三陽公司今（30）日公告，說明子公司以2億4,787萬元再取得農林公司16,741張股票，平均每股14.81元。在這項交易之後，三陽公司持有農林的股權（含私募）總計為16.18%。持有農林公司持股的主要考量是集團發展多角化的經營策略。

事實上，前年三陽取得農林持股，成為農林公司單一最大股東後，便使得農林公司公司派與市場派兩方角力的局面獲得舒解，當時市場紛紛猜測三陽董事長吳清源到底會支持哪一方勢力。不過去年農林股東會改選董監事之後，吳清源雖然取得的董事席次對比持股比例較少，卻因為是原本公司派與市場派都能接受的人選，獲得共識，成為農林的董事長，也讓喧騰多時的農林經營權之爭終告落幕。

吳清源認為農林擁有極佳的條件，可以擴展的事業相當多，其中茶飲是他是看好，也是最想做的。

吳清源說，台灣的茶飲市場規模極大，更已經是全世界聞名。但台灣的茶飲因為本地供應不足，也有成本的差距，有大量的茶葉來自越南進口。農林的製茶本來就有相當深遠的歷史和專業，旗下老埤農場有高達717公頃的土地，將近千座足球場，農林以自然種植的安全茶葉供應內需，並逐步擴大規模未來可以大量供應台灣的手搖茶業者。未來茶飲業者打出完全採用台灣本產的茶葉，不只對手搖茶業者有加分的效果，對國人的健康有更大的保障，對農林來說，更是有無限的商機。

對於三陽來說，目前三陽在機車事業已經有不錯的成績，今年更是異軍突起，市占率來到28%左右，市占率來到第二位。不過吳清源仍希望透過其他投資的獲利挹注三陽本體，透過多角化分攤風險。未來將聚焦點汽機車相關的產業以及吳清源本身較熟悉的產業，只要能夠開拓另一個財源，便可以為三陽創造多一個獲利來源，這也是吳清源持續投入農林的重要原因。