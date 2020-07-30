放眼東南亞醫療市場 泰國慧智提供基因檢測服務

慧智基因（6615）為擴大泰國服務規模，於今年5月將泰國子公司遷至曼谷醫療精華區。慧智表示，除了規劃在泰國即可進行檢體檢測的實驗室外，更放眼東南亞龐大的醫療市場，目標將泰國子公司打造為東南亞基因檢測中心。

慧智基因總經理洪加政表示，未來慧智基因在泰國打下堅實的基礎後，下一步的目標是將泰國子公司提升為東南亞基因檢測服務的中轉站，提供東南亞各國完善的基因檢測服務，擴展慧智基因的檢測市場範圍。

看準東南亞龐大的基因檢測市場，以及泰國先進的醫療水準和優越的地理位置，於2019年初在泰國曼谷成立子公司並建立基因檢測實驗室。隨著基因檢測業務量日益成長，慧智基因於今年5月將泰國子公司遷至曼谷的Sukhumvit，持續擴大服務規模。

洪加政表示， Sukhumvit不僅是曼谷金融重鎮，也鄰近多家醫學中心與婦幼醫院診所，例如東南亞最先進醫院集團之一的Samitivej醫院、曼谷醫院及Bumrungrad國際醫院等，是泰國醫療體系的精華區。此外，泰國擁有多間獲得國際醫院評鑑(JCI)的醫院，醫療品質位列東協第一，盼能將台灣成功的經驗複製到泰國，與當地頂級醫療機構合作，打造完善的基因檢測服務。

慧智基因設立泰國子公司至今，除了希望能夠移植台灣多元的基因檢測項目外，也希望能夠推出在地化的基因檢測服務，與台灣產生互補效應。目前慧智基因在泰國主要的服務項目為產前-孕前檢測、癌症基因檢測及新生兒檢測，也在規劃胚胎著床前基因診斷(PGD)、胚胎著床前染色體篩檢(PGS)等服務。

洪加政表示，慧智不僅要推出在地化的基因檢測服務外，也規劃打造在泰國即可進行檢體檢測的實驗室，讓泰國子公司可以自行完成一定比例的基因檢測項目，增加基因檢測的效率，進而推動基因檢測服務擴散，朝向東南亞各國發展。

泰國政府近年來積極推動醫療產業發展，致力將泰國打造為「亞洲醫療中心」。根據工研院IEK Consulting報告預估，東協與南亞2022年醫療支出總和將達到4,439億美元，成長速度為全球區域市場之最。慧智基因看好東南亞醫療市場發展的潛力，未來規劃以泰國為中心，朝東南亞潛在市場像是寮國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、越南、印尼等國發展。