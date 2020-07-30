防疫受惠 熱映上半年EPS 10.68元創新高
熱映（3373）今（30）日盤中公告第2季財報，受新冠肺炎疫情帶動，推升耳溫、額溫等體溫量測產品需求，上半年每股稅後純益（EPS）為10.68元，賺進一個股本，創歷年新高。
熱映第2季單季稅後獲利3.04億元，年增29.5倍；每股EPS為7.02元，寫下歷年新高紀錄。上半年稅後純益為4.62億元，年增41.82倍；EPS為10.68元。
熱映此前表示，額溫、耳溫等體溫量測相關產品需求，自疫情爆發以來極速推升，海外接單也大幅成長，海外營收比重從過去5到6成攀升至7成以上。
熱映過去體溫測量產品有大量OEM客製化客戶，公司指出，考量疫情防疫所需，疫情初期決定暫緩既有OEM客戶，並啟動自有品牌策略，採標準機型統一備料生產，直接銷售給國內外各機關單位、醫療院所、藥商通路及消費者，市場反應良好，預期可望帶動全年營收、獲利成長。
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