防疫受惠 熱映上半年EPS 10.68元創新高

位於新北市的五股濕地是候鳥南來北往的驛站，豐富多樣的生態環境吸引了大批候鳥覓食或棲息，同時也吸引了外來種入侵。被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭入侵了五股濕地，攀爬纒繞在樹上使樹木無法行光合作用而衰弱死亡，影響濕地生態，造成濕地被陸化，生存在濕地的動植物就會逐漸消失。

2020-07-30 12:03