台船董座鄭文隆放棄25萬薪水 直到公司轉虧為盈

在昨（29）日的台船例行主管工作晨會中，第二次任職董事長已五年的鄭文隆宣布，自8月1日起，自願放棄所有本薪、合計約25萬元，僅領2.38萬元的基本工資，直至公司轉虧為盈後再行回復薪水，以破釜沉舟必勝決心激勵全體員工士氣。

據了解，鄭文隆在1989年由學界轉至交通部，1995年擔任交通部國工局局長，打造總預算7,000億的國道5號雪山隧道及第二高速公路和連接的國道系統，也就是現在的國道2、3、4、6、8、10等高速公路。在雪隧工程中從第一天開工到最後的貫通完整參與，經歷15年，透過工程人員的智慧，打通了列為世界艱難工程之一的雪山隧道。

在國工局長任內，他積極建立起各類工程管理制度，推動「工程技術學術化」及「工程經驗文獻化」，使政府推動的公共建設能知道如何節省成本、縮短工期、減少對自然環境、人文社會的衝擊，進而建立及累積本土化的工程資產。

完成第二高速公路與北宜高的開通任務之後，鄭文隆於2005年初接受時任高雄市代理市長陳其邁的延攬到市政府擔任副市長職務，其對隧道工程累積的可觀經驗，替當時高雄進行的公共建設，尤其是解決捷運施工時所遭遇到的幾個重大困難點把脈，直到捷運工程順利進行才離開高雄市政府。

2008年初，鄭文隆出任台船公司董事長，首要任務是促使台船民營化，在他的大力推動下，在一年內就促成股票上市成功民營化。

結束第一任期後，鄭文隆於2016年再度回鍋到台船公司，這次，他肩負起「國艦國造」的重責大任，除此之外，他也要幫這間台灣歷史最悠久的大船廠把脈，回鍋的任務，除了國艦國造也要改造台船的營運結構。

鄭文隆曾描述其回鍋擔任台船董事長的目的說：「我回任董事長是為了『救台船』，必須讓這家老公司轉型、業務多角化，過去商船比重高，未來一定要轉到國艦及風電，不要每隔10幾年就因為國際景氣循環造成員工極端的痛苦。」

世界船廠的擴增，削價競爭情形屢見不鮮，台船雖然有世界頂尖的造船技藝，無奈就是抵不過新興船廠的低廉人力成本衝擊，造成商船業務不振，如果繼續守著造商船的老路，每當面臨一波波航運不景氣的浪潮來襲，台船只能在垂死中掙扎，鄭文隆看透了問題，因此要決心發展國艦國造及離岸風電工程，搭上蔡總統的國防自主與再生能源政策，台船公司像是抓到了風頭浪尖，進而奮勇邁進。

他說，造船業貼著航運走，「造船業本來期待 2019、2020 年慢慢復甦，豈知又逢COVID-19來襲，現在又趴下去了。」2008年至今，國際上較具規模的船廠，即手中握有2,000總噸以上船舶訂單的船廠，已從全盛期934家到現在僅剩281家；接下來，國際預測其中近兩年內可能有217家手上無業務而關廠，這是全世界性的局勢。

預計2022年後全世界恐會剩下64家造船廠，而台灣身為海洋國家，豈能沒有造船廠？台船很努力想成為那64家之1，會竭盡全力去生存，續保台灣造船工業的元氣。