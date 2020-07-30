健喬鼻噴商品中國市場告捷 今年出貨量大爆發

健喬（4114）鼻噴商品Besonin（碧適清鼻噴劑）於中國市場告捷，截至今年10月份為止，出貨量加訂貨量約410萬支，遠遠超過2019年整年銷售支數139萬支。公司表示，2016年8月與西藏海默尼藥業簽訂「Besonin（碧適清鼻噴劑）」產品授權案，保有產品製造權，而轉讓許可證及大陸產品銷售權後，大幅推升該藥品的銷售成長。

健喬擁有「定量噴霧吸入劑、鼻噴劑、發泡錠與顆粒劑及荷爾蒙」四大技術平台，並利用精準行銷、利基型策略、發展心血管、呼吸道、婦女健康照顧、泌尿道及癌症五大領域產品，透過策略聯盟，強化子公司的資源整合，旗下轉投資包含因華生技、益得生技、優良化學、健康化學、七星化學製藥等。

健喬近年持續積極進行併購，去年入主瑞安大藥廠後，效益也逐漸顯現。瑞安廠旗下擁有國內藥證約150張，國外許可證近30張，包括日本與中國大陸市場，旗下產品線包括皮膚科用藥、腸胃道系統用藥、中樞神經系統藥物、抗生素製劑，以及擁有多國專利的自製骨科醫療器材。併購後，健喬集團擴增骨科醫療器材領域，大幅提升原有相關領域藥品市占。另，健喬在今年6月份發行新股與優良化學進行股份交換，併購後，有效整合銷售通路、製造及管理各層面。

健喬今年除了鼻噴劑產品成長快速，另呼吸道主力產品愛克痰銷售量逐年成長，治療攝護腺肥大品牌專利產品Urief（優列扶）於2020年香港上市後，也有不錯的成績；另外保健產品欣適能，主要成分為左旋精胺酸，可促進蛋白質合成、幫助傷口修復、提高免疫機能等，將往中國市場進行布局。