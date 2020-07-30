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三利多加持 亞泥看Q4營運「旺上加旺」

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

受到新冠肺炎疫情，以及大陸洪災的影響，亞泥（1102）今年上半年營運受阻，重要小金雞亞泥中國上周發出上半年獲利預警，不過亞泥總經理李坤炎表示，下半年本來就是傳統旺季，加上洪災過後可望帶來重建商機，以及大陸政府為振興經濟加強基建，三大利多齊聚，他看好亞泥下半年營運可望逐季高，尤其第4季有機會「旺上加旺」。

李坤炎表示，今年碰到新冠疫情，水泥業已經算是受影響較小的行業，但還是難逃衝擊；加上6、7月又遇到大陸暴雨成災，公司今年營運不可能像去年那麼好。

不過話鋒一轉，他表示去年公司大賺174億元，創歷史新高，基期本來就偏高，如果以正常水準來看，亞泥今年不算太差，第4季有機會出現較明顯的成長。

他分析，下半年本來就是水泥業的傳統旺季。加上大陸面對美中貿易戰、新冠疫情等連串衝擊，根據過去經驗，大陸政府年底一定會全力衝刺「鐵公基」（意指鐵路、公路、機場等公共基礎建設）以刺激經濟，將帶動對水泥的需求。

另外6、7月大陸長江流域出現致災性的連續強降雨，多達26個省份傳出災情，雨水造成營建工程無法開工，水泥需求跟著急凍。不過李坤炎觀察，大陸雨季已經進入尾聲，最近降雨已經緩和，亞泥大陸廠都已經恢復生產，接下來就看水運恢復正常，以及營建工地重開之後，水泥需求會慢慢回來。加上災後重建商機，亞泥第4季營運有機會「旺上加旺」。

亞泥 疫情

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