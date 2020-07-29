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富宇建設捐贈獨老服務專車 即日起上路

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
讓獨居老人不孤單！台中富宇建設捐贈「獨老服務專車」，即日起正式上路。記者宋健生／攝影
讓獨居老人不孤單！台中富宇建設捐贈「獨老服務專車」，即日起正式上路。記者宋健生／攝影

獨居老人不孤單！台中富宇建設捐贈「獨老服務專車」，即日起正式上路，與台中市社會局及永信社會福利基金會攜手，投入台中獨居老人的關懷訪視、緊急救援與送餐等服務。

富宇建設捐贈的「獨老服務專車」，在台中市社會局的推動下，整合在地資源，由永信社會福利基金會提供專業服務，每次出勤都配置1至2名專業照顧服務員。

正式上路後每周一至周五，行駛於西屯、南屯、烏日、外埔、清水、沙鹿、龍井、大肚、大甲、梧棲及大安等11區。

富宇建設董事長特助張宇承說，富宇重視「家」的溫度，多年來致力於社會服務、推廣社會公益，打造共好生活，期盼透過企業資源的挹注，完善獨老照護資源，讓獨居長者可以安心在宅，不再孤獨終老。

根據台中市109年6月老年人口數統計，台中65歲以上老年人口數占台中總人口數的13.25%。其中海線如大安區老年人口就占全市17.40%，市區老年人口雖多，但在城鄉差距之下，以資源分布性來看，幅員廣大的海線一帶，獨居老人服務需求迫切。

台中市社會局長彭懷真說，台中獨居老人共3,000多人，感謝富宇長期在各方面挹注愛心資源，市府期許結合民間資源，相互搭配成為典範，協助其他組織效法，打造台中成為幸福宜居城市。

永信社會福利基金會執行長趙明明指出，「獨老服務專車」提供即時服務、載運物資，由於訪視範圍廣大，特別是海線區域的服務有時上山、有時向海。

而大肚山區又需要長時間行駛山路，相當考驗車況，顧及社工員的外出安全，並兼顧老人的服務品質，配置專屬交通車的必要性極高。

富宇建設表示，「獨老服務專車」投入服務後，每天訪視問安從2個點，最多可增加達8個點，訪視人數也從每月平均166人，提升至226人。

目前，依據台中市社會局「獨居老人關懷訪視及電話問安服務」方案，規劃社工與獨居老人比例為1比400。

經戶政單位列入老人名冊後，詢問老人意願並媒合服務需求，連結志工組織和關懷據點，以及在地單位的聯合關懷訪視，不定期電話問安聊天，可緩解獨居老人與社會互動薄弱的問題，同時讓老人的尊嚴得到一定的照護。

富宇建設捐贈「獨老服務專車」，與台中市社會局及永信社會福利基金會攜手投入獨居老人的關懷訪視、緊急救援與送餐等服務。記者宋健生／攝影
富宇建設捐贈「獨老服務專車」，與台中市社會局及永信社會福利基金會攜手投入獨居老人的關懷訪視、緊急救援與送餐等服務。記者宋健生／攝影

獨居老人 老年人口 永信

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