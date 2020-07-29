台灣虎航×希望兒童合唱團 天籟美聲伴旅客出遊

台灣虎航為了讓來自台灣的天籟美聲能被更多人聽見，特別邀請來自屏東瑪家鄉的PUZANGALAN希望兒童合唱團，為台灣虎航錄製原創歌曲，作為未來A320neo新機引進的機上音樂，透過小朋友純淨瞭亮的美妙歌聲，向旅客表達旅途祝福及愉悅旅程之意。

PUZANGALA希望兒童合唱團於2008年成立，「PUZANGALA」取自排灣語的「希望」之意，是由一群國小到高中年紀的排灣族小朋友所組成，其最大特色是把排灣族古謠新唱，被譽為「台灣最美的歌聲」；不僅曾於2016年總統就職典禮中獻唱，也曾受邀前往國內外各樣大型音樂節進行表演，皆獲得高度的評價。

為了促成這次的美聲合作，台灣虎航特別向民航局申請今（29）日從高雄小港機場飛往台北松山機場的航線，以公益專機方式派飛迎接合唱團團長蔡義方、老師及小朋友一行45人到台北，親身感受台灣虎航的搭乘體驗。台灣虎航董事長陳漢銘、松山機場主任徐乃新及昇恆昌總經理江建廷皆親自到松山機場接機，並準備禮物袋贈予每位小朋友，禮物袋內更包括了甫推出就受到市場好評及讓虎迷們瘋狂敲碗的虎罩包，讓這群遠道而來的小貴賓們成為第一批拿到虎罩包的旅客。

昇恆昌也為這群遠道而來的小貴賓們準備了「飛機便當」，兼具美觀又營養的創意餐盒，不僅小朋友們吃得津津有味，用餐途中見到台灣虎航網紅虎將驚喜現身，更是開心地驚喜大叫，當場便和虎將來場即興演唱，吸引正巧經過的旅客紛紛停下腳步圍觀聆聽，沉浸在這突如其來的天籟美聲中，精彩的演出也讓在場的旅客聽的如癡如醉，紛紛拿起手機拍照並記錄。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「多年前首次聽到希望兒童合唱團的現場演出，便留下深刻的印象；藉由這次合作，就是希望讓更多人認識並聽見這些能令人感動良久的天籟歌聲。」希望兒童合唱團團長蔡義方對這次台灣虎航的貼心安排也特別表達感謝，「這次的合作，小朋友們對能夠搭乘台灣虎航飛機都感到興奮外，想到未來自己的歌聲能在機上播放更是覺得不可思議，很感謝台灣虎航對於推廣台灣之美所做的努力！」