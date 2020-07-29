疫情影響持續 裕利安宜：全球企業破產家數將大增

跨國貿易信用保險公司裕利安宜今(29)日發表最新報告，新冠肺炎疫情對經濟的影響持續，全球企業破產家數，勢將大幅增加。其中又以疫情前原已脆弱的交通、汽車、非必要零售、酒店和餐飲業等，所受打擊最為嚴重。

預料全球經濟將呈現U型復甦的同時，裕利安宜預估，全球企業破產家數，未來兩年將激增35％，創下歷史新高，其中，2020、2021年估將分別上升17％及16％。

未來兩年，企業破產家數的年復合成長率為16％，與2008年金融危機時的水準相當。

裕利安宜預估，大部分的企業破產，將出現在2020年下半年至2021年上半年期間。

與2007至2009年時不同，預計多數地區和國家的破產規模，將以雙位數上升。北美洲的比率最高，2021年底估較2019年底成長56％；其次是中歐和東歐，估增34％；接著為拉丁美洲，估增33％，西歐估增32％。

裕利安宜行業及破產研究主管Maxime Lemerle指出，「目前各國政府為防止企業流動性緊縮而採取的干預措施，包括遞延稅款、國家貸款和擔保、工資補貼和債務暫免等，限制了企業在疫情衝擊下立即轉化成為正式破產的情況。但是，如果這些措施過早取消，我們預計破產率將進一步提高5至10個百分點」。

相反地，如果措施長期持續將有可能觸發更多殭屍企業，增加中長期的破產風險。

裕利安宜預估，亞太區至2021年底，估較2019年底，增增31%的破產案例。

本次研究將眾多國家或地區分成兩個群組，以分別在2020年或2021年的企業破產進行分類。大多數亞太區經濟體被歸在第一類，如中國、日本、南韓、台灣、香港和新西蘭，印度除外，主因其為第一波受到疫情影響的地區。

中國名列榜首，預計到2021年底，將較2019年底增加40％的破產企業；其次是新加坡，估增39％；香港估增23％、日本估增13％、澳洲估增11％。

裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋表示，預料2021年底，亞太區的企業破產數量將上升31%，裕利安宜亦將2020年GDP(國內生產毛額)年增率，由4月時預估的負0.6%，進一步調低至負1.3%。

黃黎洋說，「我們認為在目前的封城措施及情況下，運輸、汽車、零售及紡織業為最容易受到影響的行業」。

好消息是，中國較快的經濟復甦步伐已為澳洲、新西蘭、南韓及台灣等經濟體帶來效益，貿易數據顯示，出口至中國的金額，已高於至美國及歐盟等地。