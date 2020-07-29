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星空聯盟旅遊資訊平台升級 讓疫情期間安排行程更放心

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

全球規模最大的航空聯盟-星空聯盟，自今年6月底推出旅遊資訊平台以來，持續升級多項新功能，方便旅客規劃多點停留的旅遊行程。

星空聯盟成立於1997年，星空聯盟現有26家成員，是第一個全球性的航空聯盟星空聯盟推出的旅遊資訊平台(Travel Information Hub)，目的是讓方便旅客掌握快速變化的旅遊規定，包括各國的COVID-19防疫規定以及需要配合的衛生安全措施。

疫情影響，航空業現正面臨史上最巨大的挑戰，星空聯盟及其成員航空公司將會持續與其他旅遊業者共同共同努力，讓旅遊更加便利，並幫助提振大眾對航空旅遊的信心，繼續提供連接各國民眾與文化的飛航服務。

星空聯盟旅遊資訊平台提供更多個人化的操作體驗，

1. 選取二段行程(包括二家航空公司、三個機場)，旅遊資訊平台原先僅能查詢單一機場及一家航空公司的搭機規定，現在新增轉機查詢功能，升級為更完整的行程規劃服務，可一次查詢出發機場、轉機機場、目的地機場及所有搭程航空公司的搭機規定。

原本只能查詢單一國家的出入境防疫規範，現在可以在同一頁面查詢行程起迄國家的相關規定，便利的操作功能讓旅客能更容易規劃行程。

2. 新增四種語言，除了預設的英文介面，旅客現在可以切換成簡體中文、法文、德文、西班牙文。

3.電子郵件分享功能，此功能可讓朋友、同事和旅遊專家相互分享彼此對於旅遊規定的搜尋結果。簡化各國複雜的防疫規範，協助旅客更容易取得航空旅遊相關資訊，為旅客提供搭機的健康與衛生安全規定。

機場 轉機

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