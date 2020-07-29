迎國旅熱潮 凱撒飯店集團祭出空前優惠

暑假國旅正夯，全台共有10間飯店的凱撒飯店連鎖，以集團之姿攜手祭出空前優惠，即日起至8月31日止，入住墾丁凱撒飯店、趣淘漫旅-台南及台東之房客，不限專案與訂房平台，皆可以999元超值價格加購住宿券，入住凱撒飯店連鎖北區飯店群，包括新板希爾頓、板橋凱撒、台北凱撒、台北凱達、趣淘漫旅-台北、阿樹國際旅店、凱旋酒店，另可享飯店餐飲8折優惠，趁假期南北玩透透。

持999住宿券乙張可入住位於台北車站商圈的台北凱撒大飯店，今年7月底耗資千萬全新改裝完成的「精緻客房」；走訪感受萬華文化底蘊的台北凱達大飯店；廣受年輕族群喜愛，被喻為IG系打卡潮設計飯店的趣淘漫旅-台北，以及鄰近內湖737美食天堂的凱旋酒店；加價500元，可選擇擁有新北高空無邊際泳池的板橋凱撒大飯店，或是以藝術風格設計著名的阿樹國際旅店；持兩張999住宿券，加價1000元，即可入住新板希爾頓酒店乙晚，不用出國即可享受度假氛圍。

凱撒飯店連鎖北區飯店推出999住宿券，活動時間即日起至8月31日期間入住墾丁凱撒、趣淘漫旅-台南及台東之房客，皆可現場加購每張999元平日住宿券，每房限購2張，適用日期至109年12月30日止。住宿券皆不含早餐，採每日限量，此外，持券入住可享餐飲8折優惠（另加原價10%服務費）。適用飯店包括台北凱撒、台北凱達、趣淘漫旅-台北、凱旋酒店、板橋凱撒、阿樹國際旅店、台北新板希爾頓。