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吸菸族注意！西門捷運廣場禁菸區8月起逕行取締告發

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北市環保局與衛生局攜手推動北市禁菸場域，萬華區西門捷運廣場自今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發。圖／北市環保局提供
台北市環保局與衛生局攜手推動北市禁菸場域，萬華區西門捷運廣場自今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發。圖／北市環保局提供

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

吸菸族請注意了。台北市環保局與衛生局攜手推動北市禁菸場域，萬華區西門捷運廣場自今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸菸者將依據菸害防制法處2,000元至1萬元罰鍰，另亂丟煙蒂則依廢棄物清理法處1,200元至6,000元罰鍰。環保局呼籲民眾務必配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，以免受罰。

環保局表示，自7月1日起平日及假日均各派兩組人力於廣場進行走動式宣導、勸導工作，並派員加強環境清潔維護，並於禁菸範圍內設有禁菸告示牌10處、地面禁菸圖11處、禁菸海報四處，且在成都路兩側設置路燈旗加強宣導，提醒民眾已進入禁菸區。

西門捷運廣場自今年7月1日公告為禁菸區已近一個月，環保局持續派員加強宣導、勸導，經統計7月1日至7月28日共計勸導違規吸菸行為531件、告發亂丟煙蒂456件。

另為提升商圈整體環境，除派員稽查禁菸範圍內之違規行為外，環保局也同步宣導騎樓店面業者負起清除煙蒂、垃圾之責，輔導商圈內店家自主維護管理周邊環境。

環保局表示，城市的環境需要市民與政府共同努力，期待民眾均能配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，共同維護並營造更優質的市容環境。

禁菸 環保

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