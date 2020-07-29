首創！台泥CSR報告玩轉新科技 AR欣賞花蓮和平美景

台泥2019年企業社會責任報告書今（29）日出爐， 因應數位時代，台泥首創結合AR （擴增實境）影音互動，民眾上網下載APP掃QR Code，便可欣賞台泥DAKA開放生態循環工廠的人文紀實，腎蕨等花蓮礦山的台灣原生種植物，以及獲歐盟生態認證、有「和平大堡礁」之稱的和平工業港。

台泥表示，透過AR動畫與影音，民眾彷彿身歷其境，置身在礦山植物與昆蟲、珊瑚礁、魚群世界中，這也是全世界第一本「會動」的CSR報告書。

台泥指出，CSR編輯團隊首次與台灣AR團隊合作，透過擴增實境技術，從CSR實體報書、台泥官網、社群網站到Youtube，以多元、多屏相互連動，並融入環境教育理念，強化產業、環境與人文永續的平衡，提升與利害關係人互動、溝通的管道與模式。

台泥CSR報告書中AR影音互動，共有三大主題。一是封面與各章節扉頁，以台泥花蓮和平與蘇澳太白山礦區復育植物為主角，包括腎蕨、台灣白及、台灣赤楊、牧野氏山芙蓉、九芎等原生植物。其中，台灣白及屬於台灣特有稀有種蘭花，目前透過台泥辜嚴倬雲植物保種中心的無菌播種技術，已於礦山進行復育，花朵呈淡粉紅色，是礦區夏季的美景之一。

二是和平工業港，水質媲美澎湖群島，海底清晰可見鹿角珊瑚、軸孔珊瑚、棘穗軟珊瑚和熱帶魚及魨，透過AR互動影音，讓民眾飽覽美麗的海底世界

三是台泥年初開幕的台泥DAKA開放生態循環工廠，截至第一季為止，已經有近五十萬人到訪，其中DAKA市集為台泥與當地花年和平社區共同創生之基地，透過紀實影片，記錄了產業與社區居民之間，因為相信、認同，逐步共創新價值的珍貴過程。