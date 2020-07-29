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KPMG成立不動產諮詢平台 為前進越南的台商找地

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

美中貿易戰至今未歇，不少台商決定將成熟、勞力密力密集產業由中國大陸轉移一部分到越南，分散風險。不過，越南市場已有些飽和，設廠的選址讓台商相當困擾，KPMG安侯建業聯合會計師事務所結合台越兩地資源，打造「KPMG不動產諮詢平台」，協助台商獵地。

KPMG指出，越南有其獨特的語言、人文及工作習性，即使企業派出經驗豐富的精英進行前期評估及考察，仍吃足苦頭，再加上近來疫情境管更是嚴重延遲設廠進度。透過該諮詢平台，台商可以找到駐地的會計師協助。

KPMG安侯建業駐越南執業會計師吳政諺表示，科技製造業在選址逐漸轉向北越，而獵地方式也由租、買轉向併購當地公司取得。

他指出，進入越南最常考慮的五大面向包括工廠選址、施工成本、物流便利、勞動成本、法遵等，其中又以「選址」最讓老闆們舉棋不定。越南工業區平均出租率已高達82%，雖陸續有新工業區興建中，受限於土地徵用補償及行政流程緩慢，短期內供不應求預期心態下，過去六年土地價格已成長30%以上。

以胡志明市為核心的南越，傳產供應鏈最成熟，可釋出工業土地稀少，愈往外省走，有地，但物流成本較高且技職人力缺乏。比鄰中國的北越近兩年來成為科技製造業的最愛，因為原物料補給便捷，在土地供應餘裕及價格合理下。以峴港為主的中越，以誘人條件吸引科技及環保為主題的外商，但生產量能尚不足以自成供應鏈，仍有待觀察。

「KPMG不動產諮詢平台」歸納進入越南設廠可分為兩大類型，第一類為直接投資，其中又區分為向工業區開發商長期租用土地使用權、及短期承租已興建完成的廠房及倉庫，投資前者需注意土地的剩餘使用年限及該工業區允許的製程及稅租優惠，後者因貿易戰出現立即性短缺，承租後廠房內部修建須經管理局同意。

第二類為以取得股權方式間接投資取得現有生產基地，尤其在南越供應鏈聚集地段土地難求，採用該手法逐漸增溫。透過併購的成功關鍵在於事前盡職調查，耗時需兩到三個月，尤其設立已久公司不免存有歷史背景遺留的難解之題，透過調查可審視公司執照及土地權狀是否存有缺陷、海關及稅局的查核紀錄及潛在風險、與人員退職補償合乎本地勞動規範與否等重大議題，以合理反映真實購買價格、並使後續交接程序透明化。

越南 台商

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