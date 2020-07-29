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國內首座清華大學蛙房落成 保育台灣原生蛙

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
清華大學生科系教授李家維(右)推動青蛙保種計畫，得到清華校友總會理事長蔡進步大力贊助。圖／清大提供
清華大學生科系教授李家維(右)推動青蛙保種計畫，得到清華校友總會理事長蔡進步大力贊助。圖／清大提供

為保育面臨生存危機的台灣原生蛙，清華大學生命科學系教授李家維推動台灣原生蛙的保種計畫。得到清華校友總會理事長蔡進步獨家贊助，清華大學設立了國內大學第一所蛙房，第一期蛙房最近已落成，第二期也在建置中，盼成為保育台灣原生蛙的中繼站，目標是能夠孕育出蝌蚪回歸自然。

清華大學生命科學系教授李家維表示，現今蛙類因棲地大量喪失、棲地被汙染而面臨空前的生存壓力，近半物種處於滅絕邊緣。國際組織發起蛙類的拯救計畫，預計募集4億美元，為1千種蛙續命，但成效不彰。根據紀錄，從1980年起，已有120種以上的蛙類徹底消失。

李家維說，台灣原生種的青蛙有36種，其中14種是台灣特有種，「台灣的獨有的蛙類，必須由我們自己拯救！」因此，他決心要在清華大學成立蛙房，希望能將台灣每一種蛙類都收入其中，第一步就從台灣原生種莫氏樹蛙開始。

清華大學第一期蛙房已落成並於日前舉行小型落成典禮。李家維說，目前共有12缸青蛙，數量約2百隻，未來還會有第二期蛙房，空間更大，能夠高程度還原蛙類棲息地，青蛙數量也將增至5千隻，最終目標是成功繁衍出蝌蚪並野放回歸大自然。

清華大學校友總會理事長蔡進步表示，當李家維去年向他提出在清華成立蛙房的想法後，他立即回應所需經費包在他身上，「我信賴李家維教授，一定全力支持蛙房計畫。」

蔡進步說，李家維長期推行動植物保種計畫，深具專業與熱忱，「建立蛙房的計畫才開展半年，成果就十分顯著，未來一定有聲有色。」

李家維指出，目前全台灣只有台北市立動物園在進行青蛙的保育計畫。因此，李家維特地向台北市立動物園取經，包括如何設計蛙缸及蛙類的飼養方法。台北市立動物園也送了3種南美洲箭毒蛙給清華大學，上週已成功孕育出第一批箭毒蛙卵，是清華大學蛙房培育出的第一代箭毒蛙。

除了南美洲箭毒蛙外，清華大學蛙房目前也培育台灣特有種莫氏樹蛙、台灣原生種斯文豪氏赤蛙、褐樹蛙等，未來還希望申請收入台灣保育類蛙種，如台北赤蛙、翡翠樹蛙等。

為提供青蛙最好的生活環境，不僅要研究如何依棲地類型設計蛙缸，連青蛙的食物都有學問。清華大學分子與細胞生物研究所研究助理蘇佩綺負責照顧青蛙的「起居」，不僅定時開啟灑水系統濕潤蛙缸，還依青蛙習性調製不同食物餵養。

蘇佩綺將殘翅果蠅加入鈣粉、維他命粉混合後倒入箭毒蛙缸，她解釋，因為箭毒蛙移動速度比較緩慢，因此要特別挑選不會飛的殘翅果蠅或無翅果蠅，青蛙才能順利覓食。「莫氏樹蛙較靈活，主食就可以換成移動快速的蟋蟀。」她說。

台北市立動物園保育研究中心輔導員謝欣怡表示，早在2015年台北市立動物園、辜嚴倬雲植物保種中心、清華大學生科院三方就曾簽訂保育合作意向書，因此台北市立動物園便與清華有許多交流。

謝欣怡說，台北市立動物園前年設置穿山甲館時，清華大學協調辜嚴倬雲植物保種中心提供了300種以上共2千4百棵植物來營造熱帶雨林般的棲地，也成了此次送箭毒蛙供清華培育的契機。「希望未來與清華大學有更密切的合作。」她說。

清華大學蛙房第一批箭毒蛙已成功交配產卵。圖／清大提供
清華大學蛙房第一批箭毒蛙已成功交配產卵。圖／清大提供
清華大學第一期蛙房落成，保育多種台灣原生種青蛙。圖／清大提供
清華大學第一期蛙房落成，保育多種台灣原生種青蛙。圖／清大提供
清華大學生科系教授李家維是青蛙保種計畫的重要推手。圖／清大提供
清華大學生科系教授李家維是青蛙保種計畫的重要推手。圖／清大提供
清華大學蛙房保育金黃箭毒蛙。圖／清大提供
清華大學蛙房保育金黃箭毒蛙。圖／清大提供
清華大學蛙房保育鈷藍箭毒蛙。圖／清大提供
清華大學蛙房保育鈷藍箭毒蛙。圖／清大提供
清華大學未來將建第二期蛙房，擴大青蛙保育規模。圖／清大提供
清華大學未來將建第二期蛙房，擴大青蛙保育規模。圖／清大提供
清華大學設立蛙房，培育台灣原生種莫氏樹蛙。圖／清大提供
清華大學設立蛙房，培育台灣原生種莫氏樹蛙。圖／清大提供

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