全聯坐穩超市霸主地位 其中一關鍵是靠這個

全聯位於岡山物流廠、首個自動倉儲今年6月初正式啟動，不但是台灣零售業最大自動倉儲，更首創機器手臂將箱貨投庫、串接倉儲八大機能。

未來觀音與梧棲園區也將設立自動化倉儲，提高供應商直接寄庫比例，提高門市「今下單，明到店」效率，也讓全聯穩坐超市物流霸主地位。

全聯為了因應快速展店的物流需求，2011年斥資百億元設置觀音、梧棲、岡山三大物流園區，引進日本物流系統，目前已在物流方面投資約250億元。

2018年再投入岡山物流廠的自動倉儲建置，花費將近10億元打造全台首座擁有「八位一體」高科技倉儲，今年6月初正式啟用，為單一廠輸送帶最長，為台灣零售業最大的自動倉儲。

所謂的「八位」指的是越庫倉、棧式立庫、整箱寄庫倉、拆箱寄庫倉、棧板設備、箱式立庫、分揀機、卸棧設備等八功能。

全聯副董事長謝健南表示，這八功能以往都是各自運作，全聯首創將八機能串接，將之系統化和資訊化。

供應商只需將商品送往物流中心，接著依序送到投入口，商品沿著輸送帶送往高速自動分揀機的主線，由電腦分配各店數量後，將商品分貨到高速滑道，再透過車隊送到營業所，整個自動化過程只需3分鐘，不僅提升了10倍以上的人效，從進貨到出貨更可以在24小時內完成。

自動倉儲中則加入四支機器手臂，取代過去以電動車、堆高機將棧板送出並交由人投貨的作業程序，省下人工搬運力氣和時間，增加作業效率。

他提到，有自動化倉儲，就能提高供應商直接寄庫比例，現有倉庫有50%至60%為寄艙，其餘40%都是「越庫」商品，也就是供應商貨品不進倉庫，直接分派各店，但各店空間不見得能存放這麼多商品；未來將會降低越庫比例至5%，讓95%商品都能寄放在倉庫，可省店鋪空間、省人力、省時間。