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全聯坐穩超市霸主地位 其中一關鍵是靠這個

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
全聯為了因應快速展店的物流需求，2011年斥資百億元設置觀音、梧棲、岡山三大物流園區，引進日本物流系統，目前已在物流方面投資約250億元。圖／全聯提供
全聯為了因應快速展店的物流需求，2011年斥資百億元設置觀音、梧棲、岡山三大物流園區，引進日本物流系統，目前已在物流方面投資約250億元。圖／全聯提供

全聯位於岡山物流廠、首個自動倉儲今年6月初正式啟動，不但是台灣零售業最大自動倉儲，更首創機器手臂將箱貨投庫、串接倉儲八大機能。

未來觀音與梧棲園區也將設立自動化倉儲，提高供應商直接寄庫比例，提高門市「今下單，明到店」效率，也讓全聯穩坐超市物流霸主地位。

全聯為了因應快速展店的物流需求，2011年斥資百億元設置觀音、梧棲、岡山三大物流園區，引進日本物流系統，目前已在物流方面投資約250億元。

2018年再投入岡山物流廠的自動倉儲建置，花費將近10億元打造全台首座擁有「八位一體」高科技倉儲，今年6月初正式啟用，為單一廠輸送帶最長，為台灣零售業最大的自動倉儲。

所謂的「八位」指的是越庫倉、棧式立庫、整箱寄庫倉、拆箱寄庫倉、棧板設備、箱式立庫、分揀機、卸棧設備等八功能。

全聯副董事長謝健南表示，這八功能以往都是各自運作，全聯首創將八機能串接，將之系統化和資訊化。

供應商只需將商品送往物流中心，接著依序送到投入口，商品沿著輸送帶送往高速自動分揀機的主線，由電腦分配各店數量後，將商品分貨到高速滑道，再透過車隊送到營業所，整個自動化過程只需3分鐘，不僅提升了10倍以上的人效，從進貨到出貨更可以在24小時內完成。

自動倉儲中則加入四支機器手臂，取代過去以電動車、堆高機將棧板送出並交由人投貨的作業程序，省下人工搬運力氣和時間，增加作業效率。

他提到，有自動化倉儲，就能提高供應商直接寄庫比例，現有倉庫有50%至60%為寄艙，其餘40%都是「越庫」商品，也就是供應商貨品不進倉庫，直接分派各店，但各店空間不見得能存放這麼多商品；未來將會降低越庫比例至5%，讓95%商品都能寄放在倉庫，可省店鋪空間、省人力、省時間。

他說，越庫的商品，因廠商每天都要送，半途可能交通壅塞，到貨時間不見得準時，其他可能都理貨理完了，部分商品還沒來，因此直接寄庫，才能提高配送效率，未來另外兩個物流中心，包括觀音、梧棲都能加入自動倉儲，就更能加快配送速度，觀音最快2022年啟用。

全聯岡山自動倉儲今年6月初啟動。全聯／提供
全聯岡山自動倉儲今年6月初啟動。全聯／提供
全聯岡山自動化倉儲使用機器手臂，取代過去以電動車、堆高機將棧板送出並交由人投貨的作業程序，增加作業效率。全聯／提供
全聯岡山自動化倉儲使用機器手臂，取代過去以電動車、堆高機將棧板送出並交由人投貨的作業程序，增加作業效率。全聯／提供

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