大同兩派過招 賴中強：與黃國昌很久沒聯絡

上月底，大同股東會改選董事引爆嚴重爭議，近期不排除召開股臨會重選，公司與市場兩派之爭進入延長賽，也紛紛請來公司法的權威專家學者，開起法律研討會各自表述。而市場派提名的獨董黃國昌，與公司派新聘請的律師賴中強，這對昔日學運夥伴，已從「隊友變成對手」，也再次因大同股東會爭議，親上火線鬥法。

「我做大同公司派的律師，不是針對黃國昌啦，」賴中強今天談到黃國昌，還特地強調，他從太陽花學運之後，就沒跟黃國昌聯絡了，也不願評論黃當獨董一事。賴說，他本就長期關注中資議題，例如反ECFA、反服貿、反滲透法等，就連雙子星大樓開發案件，他也極力阻擋優先得標的南海控股于品海。

繼上週公益揭弊吹哨者保護協會邀請前立委黃國昌，暢談對大同董事改選的觀察後，今天由台灣科技法學會，邀請學者與律師，針對企業併購法之適用、中資管制、及律師執業倫理界線等進行討論，與會的賴中強也成為焦點。

為鞏固經營權，大同公司派在股東會上，以市場派違反企業併購法、有中資疑慮等原因，刪除市場派50%以上的投票權，因嚴重影響股東權益，也違背公司治理、股東行動主義，因此惹怒官方，投保中心甚至建議，公司派主要律師團成員陳錦旋、賴中強，涉嫌違反「律師法」、「律師倫理規範」，建請金管會函送台北地檢署或台北律師公會審議，並移付律師懲戒委員會。

「大同這8個FINI（外國機構投資者）投資專戶，你知道背後是誰嗎？」賴中強說，這市場派的53%股權，包括任國龍、王光祥、鄭文逸、北碁等，「具有共同併購目的」，且任國龍是中資，還被金管會抓了3次；大同承辦許多機敏系統，是絕對禁止有中資滲透的公司。

賴也說，法律沒規定，剔除表決權，應經主管機關認定，因為現在沒有「股權裁決所」，所以有相關爭議，只有法院可認定，所以即使大同公司違法，還是有救濟管道，「胡作非為也會受到制裁。」