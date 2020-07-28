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大同兩派過招 賴中強：與黃國昌很久沒聯絡

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
台灣科技法學會、國立高雄大學法學院與國立交通大學科法學院金融監理與公司治理中心今天舉辦「敵意併購下的防禦部署--併購法、兩岸條例與律師執業倫理」座談會。記者葉信菉／攝影
台灣科技法學會、國立高雄大學法學院與國立交通大學科法學院金融監理與公司治理中心今天舉辦「敵意併購下的防禦部署--併購法、兩岸條例與律師執業倫理」座談會。記者葉信菉／攝影

上月底，大同股東會改選董事引爆嚴重爭議，近期不排除召開股臨會重選，公司與市場兩派之爭進入延長賽，也紛紛請來公司法的權威專家學者，開起法律研討會各自表述。而市場派提名的獨董黃國昌，與公司派新聘請的律師賴中強，這對昔日學運夥伴，已從「隊友變成對手」，也再次因大同股東會爭議，親上火線鬥法。

「我做大同公司派的律師，不是針對黃國昌啦，」賴中強今天談到黃國昌，還特地強調，他從太陽花學運之後，就沒跟黃國昌聯絡了，也不願評論黃當獨董一事。賴說，他本就長期關注中資議題，例如反ECFA、反服貿、反滲透法等，就連雙子星大樓開發案件，他也極力阻擋優先得標的南海控股于品海。

繼上週公益揭弊吹哨者保護協會邀請前立委黃國昌，暢談對大同董事改選的觀察後，今天由台灣科技法學會，邀請學者與律師，針對企業併購法之適用、中資管制、及律師執業倫理界線等進行討論，與會的賴中強也成為焦點。

為鞏固經營權，大同公司派在股東會上，以市場派違反企業併購法、有中資疑慮等原因，刪除市場派50%以上的投票權，因嚴重影響股東權益，也違背公司治理、股東行動主義，因此惹怒官方，投保中心甚至建議，公司派主要律師團成員陳錦旋、賴中強，涉嫌違反「律師法」、「律師倫理規範」，建請金管會函送台北地檢署或台北律師公會審議，並移付律師懲戒委員會。

「大同這8個FINI（外國機構投資者）投資專戶，你知道背後是誰嗎？」賴中強說，這市場派的53%股權，包括任國龍、王光祥、鄭文逸、北碁等，「具有共同併購目的」，且任國龍是中資，還被金管會抓了3次；大同承辦許多機敏系統，是絕對禁止有中資滲透的公司。

賴也說，法律沒規定，剔除表決權，應經主管機關認定，因為現在沒有「股權裁決所」，所以有相關爭議，只有法院可認定，所以即使大同公司違法，還是有救濟管道，「胡作非為也會受到制裁。」

賴中強說，假使大同的經營者很爛，也是開大門、走大路把經營者換掉啊。至於大同案後續如何發展？「就看經濟部准不准開股東臨時會啊。」賴不願回應兩派接下來如何攻防。

台灣科技法學會、國立高雄大學法學院與國立交通大學科法學院金融監理與公司治理中心今天舉辦「敵意併購下的防禦部署--併購法、兩岸條例與律師執業倫理」座談會，邀請恒達法律事務所賴中強律師針對中資管制與敏感資訊之保護發表意見。記者葉信菉／攝影
台灣科技法學會、國立高雄大學法學院與國立交通大學科法學院金融監理與公司治理中心今天舉辦「敵意併購下的防禦部署--併購法、兩岸條例與律師執業倫理」座談會，邀請恒達法律事務所賴中強律師針對中資管制與敏感資訊之保護發表意見。記者葉信菉／攝影

大同 股東會 中資

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