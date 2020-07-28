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辜仲諒升格當阿公了！ 辜家第六代金孫誕生

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辜仲諒升格當阿公 辜家抱金孫

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
辜仲諒長子辜昱銓（右）和日美混血兒Jessica結婚，晚間喜獲麟兒。取自羅惠玲臉書
辜仲諒長子辜昱銓（右）和日美混血兒Jessica結婚，晚間喜獲麟兒。取自羅惠玲臉書

辜家有喜！中華棒協理事長、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒升格當阿公了。辜仲諒長子Jeffrey（辜昱銓）27日晚間喜獲麟兒，辜家第六代正式誕生。辜家友人今天證實有此喜事，辜仲諒得知自己當上阿公，非常開心。

辜昱銓是辜仲諒和元配羅惠玲的長子，今年25歲，去年5月娶回愛情長跑逾10年的日美混血女友Jessica。結婚一年後，昨天傳出喜訊，讓辜仲諒喜上眉梢。

辜昱銓結婚時相當低調，是在士林戶政事務所登記結婚，和一般富二代的作法明顯不同，辜仲諒也展現開明的態度。婚事經外界披露後，辜昱銓在臉書上感謝大家恭喜他們，「雖然我們年紀還很輕，但是我們也在一起7年了（認識10年多）…搞不好也比其他夫婦兩在一起還久…」。

辜昱銓婚後在日本生活及工作，並未回台接手家業，但家族重要活動都會陪同父親出席，例如去年底辜家鹿港舊居「大和樓」落成百年活動，辜昱銓就全程出席參與。今年因為武漢肺炎疫情嚴重，過年後就一直留在台灣，也在台灣生下辜家長孫。

辜仲諒 結婚 疫情

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