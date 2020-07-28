提升國道服務 國道6號將增東草屯休息站

國道6號（以下稱國6）提供南投地區東西向快捷道路運輸服務，並同時促進南投地區發展。因應國6沿線觀光旅遊興盛，交通部高速公路局（以下稱高公局）於國6約6.7k西行側（位處東草屯），將原收費站空地規劃為新建休息站，提供用路人休息整備之空間。

交通部林佳龍部長今（28）日上午在高公局長趙興華陪同下，視察國6東草屯休息站預定地，並由高公局說明休息站規劃辦理情形。

該工程基地北側緊鄰烏溪遙望九九峰、南側為現正施工之鳥嘴潭人工湖，原規劃作為收費站使用，於國6南投段施工階段已完成進出匝道動線，其後配合電子收費政策取消設置收費站，現況多為雜木林。

因應國6沿線觀光發展需求及預期南側鳥嘴潭人工湖計畫將帶來人潮，高公局評估可利用原收費站用地規劃為休息站，並設置廁所、簡易賣店及大小型車停車場（小車107位、大車20位），其中建築規模主要為地上一層，總樓地板面積約2,600平方公尺，廁所量體適中，結合性別友善、無障礙及親子廁所功能，並設有哺集乳室及淋浴間。

建築造型則呼應九九峰採山型意象，並延續國6以環境生態為本之理念，透過外圍植栽營造休息站特色景觀。此外，本休息站鄰近使用中之地磅站，為避免車流產生交織，特於休息站出口設置立體交叉箱涵，以優化動線。

高公局說，該計畫總經費約2.95億元，刻正辦理規劃設計，並將配合辦理經費審議及環境影響差異分析報告送審作業，預定2021年初開工，2022年底完工啟用，提供用路人相關行旅服務並增進國道服務品質。