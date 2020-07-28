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華航60周年限定 「小小空服員體驗」8月開跑

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
華航看準後疫情時代，民眾有一顆「想飛」的心，將於官網獨家販售8月8日、8月15日兩梯次「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，買機票就送小小空服員體驗。　圖／華航提供
華航看準後疫情時代，民眾有一顆「想飛」的心，將於官網獨家販售8月8日、8月15日兩梯次「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，買機票就送小小空服員體驗。　圖／華航提供

疫情延燒全球，國人只能悶在台灣無法出國，華航看準後疫情時代，民眾有一顆「想飛」的心，將於官網獨家販售8月8日、8月15日兩梯次「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，買機票就送小小空服員體驗。

活動當日上午將讓小朋友穿上迷你版華航空服員制服，由專業老師帶領下，在模擬客艙體驗空服員的工作內容，還能前進華航最美貴賓室，品嚐五星級Novotel飯店餐點。下午實際搭機飛上藍天，享用空中主題下午茶，還有一系列華航60周年限定好康，如搶手的The North Face商務艙迷彩盥洗包、Novotel 6,000元現金抵用券、免稅品專屬折扣等，搭機旅客可累計華夏會員哩程，另將有機會抽到機票大獎。

華航表示，該特別航班產品待主管機關核可後，將立即在華航官網接受報名預訂，相關訊息請鎖定華航官網及臉書官方粉絲專頁。

華航 空服員 疫情

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