華航60周年限定 「小小空服員體驗」8月開跑
疫情延燒全球，國人只能悶在台灣無法出國，華航看準後疫情時代，民眾有一顆「想飛」的心，將於官網獨家販售8月8日、8月15日兩梯次「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，買機票就送小小空服員體驗。
活動當日上午將讓小朋友穿上迷你版華航空服員制服，由專業老師帶領下，在模擬客艙體驗空服員的工作內容，還能前進華航最美貴賓室，品嚐五星級Novotel飯店餐點。下午實際搭機飛上藍天，享用空中主題下午茶，還有一系列華航60周年限定好康，如搶手的The North Face商務艙迷彩盥洗包、Novotel 6,000元現金抵用券、免稅品專屬折扣等，搭機旅客可累計華夏會員哩程，另將有機會抽到機票大獎。
華航表示，該特別航班產品待主管機關核可後，將立即在華航官網接受報名預訂，相關訊息請鎖定華航官網及臉書官方粉絲專頁。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言