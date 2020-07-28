大立高董座一日二變 大股東洪玉升接任

合成樹脂廠大立高分子（4716）董事長一日二變，昨（27）日下午公告法人董事改派代表人，原董事長邱志向卸任，改由民進黨籍高雄市議員黃明太接任；今天上午再度公告董事會選任大股東洪玉升為新任董事長，等於在短短24小時內出現二次變動。

對此，大立高主管說明，昨天是法人董事格林山有限公司改派代表人，由黃明太取代原董事長邱志向。今天公司則是召開第17屆第三次董事會，選任大股東洪玉升為新任董事長，而洪玉升正是格林山公司的負責人。

大立高進一步說明，黃明太曾任長興化工工程師、平和環保科技公司總顧問，化工相關經驗豐富，洪玉升原本確實力邀黃明太出任大立高董事長，但身為高雄市議員的黃明太，認為高雄市民比大立高股東、員工更需要他服務，堅持不肯接任，後來董事會以希望他協助高雄在地企業經營發展為由積極勸說，黃明太才同意接下副董事長。

至於大立高總經理郭正順7月9日以個人因素為由辭任。大立高今天也預告，將由目前擔任子公司董事長的大立高前總座蕭國華出任，預計會在8月7日的董事會中通過委任。

大立高近幾年股權及董事結構發生較大變動，同樣由洪玉升擔任董事長的格林山公司與紅升能源公司，拿下公司主導權，在6月剛結束的董事會改選中，一舉囊括大立高5席董事中的4席董事。

在洪玉升家族的主導下，陸續對公司展開整頓。像是大立高幾年前切入液晶面板上游的配向膜、液晶及導電高分子材料液等電子化學品市場，一度風光，可惜後來營運績效不彰，大立高去年底宣布將相關電子化學部門分割獨立為新公司，出售給與煙台顯華化工科技公司合資成立的「大立顯華光電材料公司」，希望藉由煙台顯華和大陸面板廠的關係，擴大銷售面。

另外大立高6月底也剛宣布處分高雄仁武區仁營段土地，交易金額3.2億元，大立高可獲處分利益2.46億元入袋。