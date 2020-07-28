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台灣虎航首推「航空互動體驗營」 實況大公開

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣虎航首度推出的「台虎航空體驗營」，內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容，體驗者可藉由列印出自己的登機證，明瞭相關的流程。　圖／台灣虎航提供
台灣虎航首度推出的「台虎航空體驗營」，內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容，體驗者可藉由列印出自己的登機證，明瞭相關的流程。　圖／台灣虎航提供

搭飛機去旅行相信是大多數人的共同經驗，不過是否曾在搭機的過程中，好奇在機場來回穿梭的工作人員到底在忙什麼呢？其實每一趟航班的順利運行，都是靠著許多隱身於幕後的推手們共同努力才能順利完成。

台灣虎航與KKday獨家合作於暑假期間限時限量推出的「台虎航空體驗營」，讓旅客有機會化身為一日航空從業人員，實際體驗地勤及運務同仁、客艙組員、機務同仁的工作內容，實況解密這些航空從業人員的日常工作內容。

台灣虎航首度推出的「台虎航空體驗營」，內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容，體驗者可藉由列印出自己的登機證，明瞭相關的流程；此外，在登機門作業程序的部份，也可藉由說明嘗試登機門廣播，認識登機的流程順序。

還可實際登上台灣虎航A320客機，並在客艙組員的指導協助下，學習清點人數、客艙廣播、安全裝備示範，並體驗機內服務與突發狀況處理等，還有機內安全及搭機小常識大哉問，藉此宣導正確的搭機觀念，過程中還可享用台灣虎航熱銷的機內餐點。

體驗營中，還會安排由機務工程師解密並說明飛機的發動機、飛機輪胎、起落架、黑盒子、氣象雷達等功能，內容充實又豐富。另外，還可盡情的逛機場免稅商店，大肆採購一番。完成所有體驗後，除了提供每人精美的結業證書外，再加贈台灣虎航與知名插畫家WHOSMiNG合作設計的限量防疫包「虎罩包」一組。

「台虎航空體驗營」預計於暑假期間的每個周六舉辦，目前開放早鳥場次8月8日、8月15日，以及一般場次8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日，30人以上成團，每人費用為新台幣2,499元起，凡於KKday購買本行程者，還可以半價優惠加購桃園捷運一日票，更多「台虎航空體驗營」之相關訊息請見活動網頁（https://reurl.cc/3DvjxO）。

台灣虎航 機場 暑假

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