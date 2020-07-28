影／振興券買機車！原來是婆婆買給媳婦 老闆還花4小時填資料

基隆有一位婆婆為了幫媳婦買機車，因為是大家族，兄弟姊妹多，向親戚共湊了20份振興三倍券，總共180張6萬元，霸氣一次付清，買了1輛9萬多元的新機車，現金只付3萬多元。機車行老闆今天中午出面受訪說，這名婆婆對媳婦真好，他足足花了整晚約4小時才填好資料，今天上午他媽媽拿去銀行兌換。

這位婆婆要為媳婦買一輛新機車，先打電話來問，可否一次付很多的振興券？機車行表示可以，付多少振興券都可以，並沒有限制，且視同視金購車的優惠。隔天她就跟媳婦來買車，一次就付清把車牽回家。

位南榮路德新車業老闆王志偉說，一般來買出用振興券多付數千元，今天就收到5千多元，但一付付6萬元真的是第一次收到。這位婆婆帶媳婦來買時，他好奇詢問對方，因為媳婦的夫家那邊有7、8個兄弟姊妹，再加上她們家自己的大小和小孩，大家幫忙湊，共湊到20份振興三倍券。

他說，振興券來買視同現金購買的優惠，因為這麼多振興券要整理，要填公司資料、要蓋章，他足足花了整個晚上約3、4個小時來整理，他說，手續雖然複雜，但「有錢當然要收」，不會麻煩啦，只是需要一點時間，如果可以創造業績，歡迎大家用振興券來買機車。