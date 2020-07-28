東捷資訊AIoT行控中心亮相 物流數位轉型新扉頁

新冠肺炎疫情延燒使得民眾足不出戶，刺激宅經濟、帶動電商發展，使國內物流成為少數在疫情中逆勢成長的產業。運量的增加，連帶營運面需掌握的資訊也隨之增長，如何能更有效整合人、車、貨相關資訊，使行車調度跟上增長的業績，成為一大課題。

國內擁有優異智慧科技解決方案技術、協助企業轉型超過20年以上經驗的東捷資訊（6697），協助物流業者打造的獨家AIoT行控中心今（28）日亮相，成功將全台從物流車到各營業站所、物流中心、轉運中心等商業智慧(BI)所有資訊整合至行控中心中，協助總部一次掌握包括車輛即時動態、站所貨品準交率、油耗率等營運相關訊息，並加入AI動態影像識別技術助行控中心進行駕駛安全管理等等，為物流界數位轉型揭開新扉頁。

AIoT行控中心驚艷亮相，全台車輛、站點等商業智慧資訊一目了然首創AI技術導入 即時影像辨識與行為判讀 減少耗能、杜絕危險駕駛

東捷資訊深諳宅配業界需求，於日前公布智慧物流解決方案，針對每日需處理各類資訊龐大的痛點，以RFID技術與派遣系統助業者控管龍車棧板、冷凍櫃等固定資產、降低人工誤差，同時也將AI最新前端技術導入，助業者判讀違規狀態。而各項技術導入後如何彙整並呈現更是重要，東捷資訊今日實地展示由中印團隊攜手獨家打造的AIoT行控中心，以兩大特色吸引目光：

1. 商業智慧(BI)系統整合- 將小至物流車、大至中心的即時資訊統整於螢幕中彙整呈現，不只能即時的掌控各地狀況與營運目標，將龐大資訊化為一目了然的圖表訊息，助物流業者達到資產動向、人員、能源與營運目標達成方面的管理，有效進行成本控管、降低作業誤差，進而針對弱項進行改善。

2. AI判讀即時呈現- 透過AI與硬體(車上機)連結，將即時影像偵測與行為判讀傳送至行控中心，管理者可直接掌握目前各站點狀況，同時亦有判讀影片協助了解當下情形，除了對違規情形提醒，在行車糾紛發生時，行控中心更可在事件發生時第一時間協助保護司機員安全。

東捷資訊營運長劉新正表示，這次公布的AIoT行控中心，東捷資訊展現出我們在商業智慧(BI)以及新技術的優異整合能力，AI的加入幫助業者從判讀現況出發，未來將會進一步走向預測，在事件發生前防堵傷害的發生。透過系統導入，協助企業不是取代人力，而是將人力轉化為更有價值的策略規劃與分析的角色。而這套系統不只運用在物流，只要是關注人、車與貨品的產業都會是可應用的範疇。

法人表示，疫情為電商帶來蓬勃性的發展，對於相關產業包含倉儲與物流都會有正向的刺激。

看好此次東捷資訊所公布的行控中心系統應用性強、可延伸使用產業廣，加上近期各產業數位轉型需求增加，預計下半年可望為營收帶來亮眼表現。