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泰國移工確診 科技公司緊急公告「同仁暫不要前往桃園」

抵嘉！易遊網首間加盟店開幕 攜手同業在地串連

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
歡慶首間加盟店- 嘉義加盟門市開幕，易遊網也祭出門市限定獨享優惠，7月31日前購買環島之星、高鐵旅行指定商品，每房現折1,000元。　圖／易遊網提供
歡慶首間加盟店- 嘉義加盟門市開幕，易遊網也祭出門市限定獨享優惠，7月31日前購買環島之星、高鐵旅行指定商品，每房現折1,000元。　圖／易遊網提供

易遊網首間加盟店- 嘉義加盟門市正式開幕！線上旅行社（OTA）起家的易遊網，以「旅遊全商品一站購足」為品牌優勢特色，並致力於線上化與行動化的耕耘，今年易遊網APP已突破150萬下載，為全台旅行社第一，也因此線上銷售一直是易遊網的主力來源。

為了服務更多在地旅客，並推廣旅遊線上服務，易遊網與在地旅行社業者開啟加盟合作，在地業者擁有深耕在地多年的忠實客群，易遊網則具備商品資源和價格優勢、行銷及數位化能力、線上消費客群等，期待透過互惠共享，吸引更多面臨產業轉型的同業加入。

易遊網董事長陳甫彥表示：「今年為易遊網第20週年，邁入這個新的里程碑，易遊網以『共好』為20歲品牌理念，期許發揮品牌影響力，透過加盟合作展開在地連結，讓旅遊生態圈的合作夥伴以及消費者都能共享旅遊美好，相信這也是改變旅遊業未來的重要起點。」

易遊網嘉義加盟門市原為嘉義在地旅遊社-「專佳旅行社」，25日於嘉義市東區盛大開幕，易遊網嘉義加盟門市負責人林莉珊表示：「自由行的旅行方式已經是趨勢所在，會選擇加盟易遊網，主要是易遊網商品零件化銷售的機制非常完善，讓旅客可以很方便的自組行程，非常貼合旅行消費的轉變。」

歡慶首間加盟店開幕，易遊網也祭出門市限定獨享優惠，7月31日前購買環島之星、高鐵旅行指定商品，每房現折1,000元；「苗栗舊山線鐵道自行車一日遊」開幕價只要299元起；餐廳票券最低355元起、電影票最低230元起，更多加盟店資訊歡迎至易遊網官網查詢。

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