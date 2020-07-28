台幹染疫！年興股價跌！總座：賴索托廠出勤率正常 未爆離職潮

國內新增的四例新冠肺炎境外移入確診個案，其中一例為在賴索托工作的台幹，為國內紡織大廠年興（1451）員工，市場憂心，恐將影響海外台幹信心，引發離職潮，不利公司營運，使年興今日股價下跌，盤中來到15.4元，跌幅逾3%。

對此，年興總經理蔡樹軒表示，該廠是在今年5月6日復工，公司對於工廠復工制定有嚴格的疫情防範措施，並且取得當地勞工部核准確認符合相關防疫規定，目前賴索托廠的出勤率正常，且生產、營運不受影響。現階段無法證實該員工是在何處染疫，但若員工因疫情因素想申請請假返台或留職停薪，公司都尊重員工選擇，並會給予妥善協助。

蔡樹軒表示，在賴索托廠的台籍員工約50-60人，並未出現台幹大舉離職的情況，僅少數提出離職或留職停薪。由於海外疫情嚴峻，廠區內安全防護措施相對完善，為降低感染風險，也已通告所有外派海外廠的同仁，若無緊急必要情事，盡量待於廠區內不要外出。

蔡樹軒說，「事情沒那麼嚴重，公司有相關因應措施，確保營運可以順利進行。公司在賴索托已經20幾年，很多台幹也已經10、20年，都很了解當地的情況。」

而為保障外派同仁就醫權利，避免因當地醫療資源不足而延遲就醫，年興也另聘雇專業合格醫生免費提供視訊看診，並協助同仁採買相關處方藥品。而對於因疫情無法返台休假的同仁，公司也將依規定，除給付機票折現價金外，若選擇當地休假不返台，則再加發不休假獎金及慰問金。