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馬斯克預告打造神秘工廠 未來醫院將能「列印」疫苗

未來城市@天下 / 文．劉子寧
特斯拉執行長馬斯克7月2日於推特發言，表示特斯拉正在為德國生技公司CureVac及其他公司建造「RNA微型工廠」。美聯社
特斯拉執行長馬斯克7月2日於推特發言，表示特斯拉正在為德國生技公司CureVac及其他公司建造「RNA微型工廠」。美聯社

分子列印 馬斯克預告打造「RNA工廠」，未來醫院將能「列印」疫苗

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）7月2日於推特發言，表示特斯拉正在為德國生技公司CureVac及其他公司建造「RNA微型工廠」。

CureVac是一間致力於開發基於RNA生物療法的公司，研發傳染病疫苗以及治療癌症和或其他罕見疾病的藥物。

為開發新冠病毒疫苗，CureVac正打造一個更大的工廠，預計將疫苗產量提高十倍、達到數十億劑。而能大量列印RNA的分子列印技術，更成為疫苗分配到偏遠地區的重要工具。圖為美國衛生研究院和Moderna Inc.共同開發的COVID-19疫苗，這可能是全球最大的COVID-19疫苗研究，該研究將於2020年7月27日在紐約州賓厄姆頓進行。美聯社
為開發新冠病毒疫苗，CureVac正打造一個更大的工廠，預計將疫苗產量提高十倍、達到數十億劑。而能大量列印RNA的分子列印技術，更成為疫苗分配到偏遠地區的重要工具。圖為美國衛生研究院和Moderna Inc.共同開發的COVID-19疫苗，這可能是全球最大的COVID-19疫苗研究，該研究將於2020年7月27日在紐約州賓厄姆頓進行。美聯社

為開發新冠病毒疫苗，CureVac正打造一個更大的工廠，預計將疫苗產量提高十倍、達到數十億劑。而能大量列印RNA的分子列印技術，更成為疫苗分配到偏遠地區的重要工具。

早在2017年，生物化學家文特爾（Craig Venter）就已研發出名為數位生物轉換器（Digital-to-Biological Converter）的裝置，可利用4種核甘酸將數位形式的DNA數據再次轉化成生物形式，將DNA「列印」出來。

未來，如果這樣的「RNA微型工廠」可被放置在每一個診所、醫院及機構，研究人員便能將疫苗以檔案方式提供給醫療機構自行列印，也就不再需要依靠藥廠製造疫苗，這也將大幅改變生醫產業的遊戲規則。

不過截至目前為止，這個推文尚未得到特斯拉的正式聲明。

智慧照明　LED調生理時鐘，病人每天多睡70分鐘

光線對人體健康的影響，可能比你想像的還要更大！

工研院與台北榮總新竹分院合作，將「同色異譜人因照明技術」「光療照護系統」與「可見光定位系統」三項智慧醫療照明科技，導入慢性精神病房，透過LED光調節人體生理時鐘。

結果發現，智慧照明不僅能提升住院患者的精神狀態與睡眠品質，還可結合定位功能，協助醫護人員清點儀器等工作，大幅提升效率。

導入這三項智慧照明系統後，台北榮總新竹分院36床慢性精神病患的總睡眠時數，增加了1小時10分鐘，精神疾病嚴重程度總分也有顯著改善；小夜班人員深層睡眠百分比由8%上升為25%，早班人員的深層睡眠百分比由12%上升為17%。

而原本要花費0.5至1個小時的交班時間，縮短至10分鐘內即可完成盤點，正確性達100%，大幅節省交班清點儀器時間。

工研院表示，未來，智慧照明系統能結合物聯網、人工智慧、可見光通訊等技術，應用於倉儲、零售、長照、盲人導覽等特定照明，展現LED照明技術多元應用的價值。

5G　最快年底有著落！5G專網將首次導入醫院

除了工廠、企業與一般民間用途，醫院是5G應用最多元的垂直場域。仁寶集團旗下子公司神寶醫資於7月1日發表智慧醫療推展成果，預計最快在今年底將5G專網導入兩家醫院。

中央社報導，神寶醫資已在嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣規劃社區長照服務及健康示範據點，提供包含體溫、血壓、身高、體重、體脂肪、握力等生理量測，並且讓民眾透過APP進行智慧健康管理。

下一步，仁寶預計將5G專網導入醫院場域，目前已與兩家醫院洽談。屆時5G高速與大量的傳輸特性，將成為遠距醫療和遠距照顧的重要工具，讓社區健康據點發揮更大的綜效。

醫電整合 全球第一個搭配APP的氣喘藥，將在歐盟上市

什麼時候該用藥、用了多少藥、什麼時候該回診？未來，這些問題都將能交給智慧工具，甚至直接與處方藥物搭配開立。

Propeller Health是一間數位吸入器公司，他們研發出的數位感測器與APP，可搭配市面上90%的吸入型支氣管擴張劑與氣喘藥物。

最近，他們宣布與諾華藥廠合作，推出氣喘藥與數位工具共同包裝的產品「Enerzair®Breezhaler®」，並獲得歐洲監管機構的批准，成為世界上第一個氣喘藥與數位工具的同捆包處方。

Enerzair®Breezhaler®會記錄使用者數據，並上傳雲端與使用者共享資訊。根據臨床試驗結果，這樣的數位工具可將氣喘控制程度提高63%，氣喘相關的就診與住院次數降低57%。

未來在歐盟地區，專業醫事人員將能以處方形式開立這款藥物給需要的病人，幫助他們更好地控制與管理疾病。

「全文轉載自未來城市(特斯拉老闆馬斯克預告打造神秘工廠　未來醫院將能「列印」疫苗｜智慧醫療懶人包#3)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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疫苗 馬斯克 特斯拉 罕見疾病 癌症

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