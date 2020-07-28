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泰國移工確診 科技大廠緊急公告「暫不要前往桃園」
近日台灣傳出一名泰籍勞工由台灣返回泰國之後確診，由於移工在台灣期間，較沒有獨立空間、生活中移工之間的互動也相當頻繁，因此，外界擔心可能出現群聚感染，有科技廠得知此消息之後，緊急對公司內部發布公告，指出「暫時不要前往桃園地區」，引發外界關注。
疫情指揮中心昨（27）日公布確診個案後，桃園市府防疫應變小組指出，該名移工是在桃園市新屋區一家科技工廠工作，將全力進行檢疫措施，防範群聚感染。
由於移工之間互動頻繁，且生活中也較有獨立空間，因此，今日就有網友在臉書社團「桃園爆報」曝光，某間科技大廠內部公告，上面寫「此名確診之泰籍移工之工作地點在桃園區，因此，為了大家的健康安全，請各位同仁近期暫時不要前往桃園地點，以免染疫的風險。」
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