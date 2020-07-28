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泰國移工確診 科技公司緊急公告「同仁暫不要前往桃園」

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泰國移工確診 科技大廠緊急公告「暫不要前往桃園」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
圖／截自桃園爆報臉書社團
圖／截自桃園爆報臉書社團

台灣返回泰國的1名泰國移工確診，在桃園市新屋科技工廠工作，衛生防疫人員今晚起到該廠對泰籍移工及全廠員工進行採樣檢驗防疫，消防局24小時待命出動送醫隔離。示意圖／記者曾增勳翻攝
台灣返回泰國的1名泰國移工確診，在桃園市新屋科技工廠工作，衛生防疫人員今晚起到該廠對泰籍移工及全廠員工進行採樣檢驗防疫，消防局24小時待命出動送醫隔離。示意圖／記者曾增勳翻攝

近日台灣傳出一名泰籍勞工由台灣返回泰國之後確診，由於移工在台灣期間，較沒有獨立空間、生活中移工之間的互動也相當頻繁，因此，外界擔心可能出現群聚感染，有科技廠得知此消息之後，緊急對公司內部發布公告，指出「暫時不要前往桃園地區」，引發外界關注。

疫情指揮中心昨（27）日公布確診個案後，桃園市府防疫應變小組指出，該名移工是在桃園市新屋區一家科技工廠工作，將全力進行檢疫措施，防範群聚感染。

由於移工之間互動頻繁，且生活中也較有獨立空間，因此，今日就有網友在臉書社團「桃園爆報」曝光，某間科技大廠內部公告，上面寫「此名確診之泰籍移工之工作地點在桃園區，因此，為了大家的健康安全，請各位同仁近期暫時不要前往桃園地點，以免染疫的風險。」

移工 疫情

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