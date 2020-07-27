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基育攜手海大 推台灣鯛水產生技精準育種平台

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

提供基因體研究相關技術服務的基龍米克斯(4195)在整合多項畜產及水產研究計畫成果後，於今年初分割成立基育生技，專注精準農業相關資料庫及應用服務開發。基米表示，基育生技本次與台灣海洋大學水產養殖學系合作，共同推動「台灣鯛水產生技產業精準育種平台」，探勘海大團隊所育成具有高成長、抗病及耐逆境等優質性狀之台灣鯛品系基因資訊。

基育生技再將利用此一技轉成果進一步與國際大廠ThermoFisher合作開發「台灣鯛生物晶片」協助種苗繁養殖業者選拔出最適品種，解決因氣候環境異常變遷，以及新興疾病威脅所造成之產銷失衡重大挑戰。

基育指出，公司未來將致力推動精準農業，整合農業大數據及基因資料庫，開發相關檢測技術落實研發成果應用在重要經濟物種。期能整合與鏈結台灣多年來產官學研的研究發成果，提升台灣鯛產業競爭力進軍世界。

台灣鯛養殖歷史已超過70年，雲嘉南為主要養殖區。淡水養殖佔八成以上，少部分為鹹水魚塭。雄性台灣鯛具經濟價值。據農業統計年報顯示，2000至2010年間台灣鯛產量從4.9萬公噸至8.3萬公噸，增加68%，平均每年約生產8.1萬公噸，年產值從26.6億元增加至40 億元，增加51%，使得每公噸產值從為3萬多元提升至近5萬元。

基育表示，未來透過分子標記與基因體科技平台輔助選拔與精準育種之遺傳改良策略後的抗逆境與抗病等優良品種，可提升3-5成的養成率(存活率)。不但可減少抗生素使用、提升飼料轉肉率、節省飼料成本等可提高淨產值與經濟價值外，亦能協助業者進行有效的遺傳管理並取得高規格之養殖種苗認證，加上可衍生出各種醬油、魚骨粉、含膠原蛋白之保養品等台灣鯛副產物，估算可再提升3倍以上的價值。此平台具有快速獲取基因資訊與高效精準選育之優勢，進一步協助海洋/水產生物之育種與繁殖、疾病預防控制、水產食品安全及海洋生物多樣性保護。

此外，2013年起基米就與國立台灣海洋大學合作完成櫻花鉤吻鮭基因解碼案後，展開布局水產經濟物種基因體應用研發，該合作案起動，將作為學研單位研發技術成果轉譯提供產業應用的重要橋梁。

生技產業 農業

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