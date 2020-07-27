友邦保險串連13市場 首辦線上健康活動

友邦保險今(27)日宣布，舉辦其首次跨地域網路線上健康活動「AIA Live」，活動將橫跨包含台灣在內的13個市場，並由其全球品牌大使貝克漢(David Beckham）打頭陣。

友邦保險是全球最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團。

AIA Live將於8月2日於友邦保險的YouTube「健康生活頻道」進行網上播放，共有超過30個富有特色的節目安排，宣揚健康保健資訊，藉以啟發、鼓勵並教育亞洲區內之民眾，體現友邦保險致力幫助大眾實踐健康、長久、好生活的承諾。

活動主題包括：精神健康、運動、活動及休息、營養、個人成長等，更有以音樂和喜劇組成的輕鬆時刻。

AIA Live的活動，適合所有年齡組別及不同市場的人士，體現亞洲區內的多元文化。同時透過有趣互動的方式，拉近大眾距離，加深他們對健康和保健的認識。

貝克漢將擔任這次活動的開場和閉幕嘉賓，並分享他和家人如何應對2020年因疫情所發生的特殊故事及從中所獲得的感悟。

知名大廚彭永浩(Jeremy Pang)將利用亞洲各地的不同食材，示範烹飪多款菜餚。

友邦保險的合作夥伴托定咸熱刺足球會(「熱刺」)，其教練將會讓當天活動的觀眾嘗試一些簡單但有趣的足球技巧。

他們將和20多位包含台灣在內的亞洲區內具感染力的意見領袖及主題演講嘉賓一起參與這次活動，這也是友邦保險首次將身在不同市場的友邦保險大使連繫聚首一堂。

為響應這項有意義又特別的活動，AIA友邦人壽特邀請知名旅行作家、冒險家、節目主持人與網紅的謎卡(Mika)，以「Top 5 places nature stole my heart (五個偷走我心的台灣天然景點)」為題，與當天來自世界各地的民眾線上分享台灣迷人的人文景色。

友邦保險期待透過影片的分享與介紹，待疫情過後，能吸引更多國外友人來台灣體驗獨有的台式健康生活方式。

AIA Live將透過友邦保險的YouTube健康生活頻道，進行網上播放。登記參加這次活動的民眾，還可獲得贏取大獎的機會，獎賞包括遠赴倫敦觀看熱刺足球比賽並與熱刺一線球員見面、貝克漢親筆簽名足球、Jeremy Pang網上烹飪課程，以及其他AIA友邦大使的紀念品。

友邦保險首席市場行銷總監施斌陞(Stuart A. Spencer)表示，「當下的世界為冠狀病毒疫情所籠罩，我們知道大眾因此紛紛改變其想法和行為，而我們更致力與客戶緊密聯繫，為他們提供健康保健相關的知識和實用資訊」。

施斌陞表示，友邦保險瞭解各地民眾因疫情影響待在家裡的時間變長，也較以往花更多時間在網路活動，尋求新方法以保持動力、積極心態和健康的生活模式。

友邦保險非常高興能夠舉辦AIA Live活動。AIA Live開創這類活動的特例，一天內不停播放充滿能量及啟發鼓舞的內容，以富有意義的方式體現我們協助大眾實踐健康、長久、好生活的承諾。

友邦保險全球大使貝克漢說：「我非常榮幸可以與其他友邦保險大使一起參與這次『AIA Live』活動並和亞洲的朋友分享我們實踐健康、長久、好生活的想法和體會。今年我們所有人都面臨突如其來的挑戰，關愛我們的身心健康從未顯得如此重要。」

貝克漢表示，非常幸運能夠第一時間見證友邦保險與其所有市場支援他們客戶和社區的努力。他希望這次獨特的活動能夠真正為大家打氣，讓大家能夠得到啟發，透過生活中的微小改變，成就不一樣的人生。

如欲登記參加AIA Live，並瞭解更多活動詳情，請瀏覽AIA友邦人壽官網 (www.aia.com.tw) 。