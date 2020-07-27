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大立高董座變動 綠營高雄市議員黃明太接任

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
大立高董事長邱志向卸任，改由民進黨籍的高雄市議員黃明太（圖）接任。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
大立高董事長邱志向卸任，改由民進黨籍的高雄市議員黃明太（圖）接任。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影

合成樹脂廠大立高分子（4716）高層人事密集變動，繼總經理郭正順本月初宣布請辭，大立高今（27）日又公告法人董事格林山有限公司改派代表人，董事長邱志向卸任，改由民進黨籍的高雄市議員黃明太接任。

據了解，格林山今天改派代表人，邱志向事先並不知情，如同「被卸任」。邱志向化工技術科班出身，為大立高元老之一，幾年前曾經退休，後來以自然人身份回鍋擔任公司董座，兩年前他辭任董事長，後來又改以格林山公司的法人代表身份出任董座，今年6月大立高股東會舉行董事會改選，邱志向剛獲推舉續任董座，今天無預警遭到撤換。

由於大立高總經理郭正順7月9日也剛以個人因素為由辭任，一個月內董、總接連變動，格外引發外界好奇。

對此，大立高主管表示此次董事長並沒有異動，只是法人董事代表人異動，至於詳細異動原因，他表示並不清楚。

此次新接任大立高董座的黃明太，為綠營高雄市議員，根據網站的經歷介紹，黃明太曾擔任長興化工工程師、平和環保科技公司總顧問，具有化工相關背景，但與大立高並無明顯淵源。

大立高近幾年股權及董事結構發生較大變動，同樣由洪玉升擔任董事長的格林山公司與紅升能源公司，拿下公司主導權，在6月剛結束的董事會改選中，一舉囊括大立高5席董事中的4席董事。

大立高主要生產合成樹脂，幾年前曾試圖切入液晶面板上游的配向膜、液晶及導電高分子材料液等電子化學品市場，可惜營運績效不彰，去年底宣布分割獨立新公司，出售給與煙台顯華化工科技公司合資成立的「大立顯華光電材料公司」，希望藉由煙台顯華和大陸面板廠的關係，擴大銷售面。

另外大立高6月底也剛宣布處分高雄仁武區仁營段土地，交易金額3.2億元，大立高可獲處分利益2.46億元入袋。只是該高雄仁武土地，為大立高的發跡地，目前工廠仍在運作中，配合此次處分動作，大立高必須遷廠，本業可能受到間接影響。

觀察大立高近年營運平穩，過去五年每股獲利介於0.25元至0.57元，今年第1季受到新冠疫情影響，單季每股小虧0.08元。

股東會 民進黨

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