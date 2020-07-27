快訊

達佛屠殺再起！蘇丹「農牧戰爭」危機，屠村至少80死

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創客自製USB迷你殺菌盒 南方創客基地展成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
創客陳俊瑋、林芯維、孔祥宇、何彥慶製作迷你殺菌盒，副分署長許慧香(中)肯定。記者周宗禎／攝影
創客陳俊瑋、林芯維、孔祥宇、何彥慶製作迷你殺菌盒，副分署長許慧香(中)肯定。記者周宗禎／攝影

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，下午發布「後防疫時代-防疫生活自造松活動」成果，全國6隊共30位創客參加，有創客自製USB迷你殺菌盒，口罩隨時脫下隨時可以殺菌。

分署副分署長許慧香表示，創客最主要精神是動手做解決問題，這次疫情創客也扮演防疫守門員角色，活動中發想製作USB迷你殺菌盒、口罩支撐架、感應式開關、公共隔離手套及多合一防疫機等，並把系列防疫品製作方式公開在網路上(https://s.yam.com/NuGuE)，教民眾用小成本自製經濟又實用防疫商品。

這次創客製作的USB迷你殺菌盒，外觀比一般女生化妝包輕薄，可放隨身包內，臨時要脫口罩例如要吃飯或午睡，口罩放進去接上行動電源就能立即殺菌，約10分鐘就可殺死99%物體表面病毒、細菌、微生物及黴菌，還能消毒手機、鑰匙等隨身物品。

創客林芯維說，平常臨時脫下口罩都放在收納夾，有反覆拿取無法殺菌問題，加上市面上殺菌機較厚重，隨身攜帶不方便，才發想迷你式殺菌機；同組創客陳俊瑋說，作品運用雷射切割機、3D列印機及短波紫外光(UVC)燈珠做成，依燈珠多寡耗材約1至2千元。

另也有創客用3D列印及雷射切割製作口罩支撐架，讓女性帶口罩避免與皮膚、嘴唇接觸，可防止脫妝及保持口罩乾淨；現場女性組員試用後相當滿意，也有人發想口罩偵測機，自動偵測來者是否有帶口罩等，相當有創意。

活動由許慧香、台大醫院雲林分院副院長馬惠明、嘉義大林慈濟醫院副院長賴俊良、開源醫材研究OSMSTW發起人陳加恩及彰化基督教醫院專科護理師王筑筠等講評，與創客交流，提供能讓創客持續發想觀點，打造防疫生活。南方創客基地提供免費數位機具設備及各式課程，詳情可上南方創客基地粉絲專頁查詢。

「防疫自造松」30位創客參加。記者周宗禎／攝影
「防疫自造松」30位創客參加。記者周宗禎／攝影

創客 口罩

延伸閱讀

李光章接駐紐約辦事處長 捐贈僑界1萬片口罩

後疫情時代更要持續殺菌！政府核可「綠的藥皂」才是真藥皂

相關新聞

裕隆集團新人事 嚴陳莉蓮兼任總管理處總經理

裕隆集團出現重要新人事布局，裕隆集團經管公司總經理一職由董事長嚴陳莉蓮兼任。這是嚴陳莉蓮在接任裕隆集團執行長並擔任集團多...

創客自製USB迷你殺菌盒 南方創客基地展成果

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，下午發布「後防疫時代-防疫生活自造松活動」成果，全國6隊共30位創客參加，有創...

美路州停工令未解禁 台塑化估投資案延宕6個月

台塑集團同意路州投資案局部停工，台塑化表示，對整體工程不會有影響，但當地為疫情重災區，停工令未解，台塑化評估投資案將延宕...

新北群眾募資輔導計畫 第二梯次徵件起跑

新北市政府首推「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，第二梯次徵件自即日起開跑，報名截至8月5日止；本梯次提供新住民與原住民...

豐興本周盤價出爐 廢鋼、鋼筋每公噸漲200元

豐興（2015）今（27）日開出本周盤價，國內廢鋼收購價及鋼筋每公噸上漲200元，回升至7月初水準；型鋼產品則維持平盤。

賣破萬顆！全家如何讓這款「銅板價商品」一推出就引發排隊熱潮？

小小一顆不到30元的麵包，竟有無限商機。全家便利商店（5903）近期以「現烤可頌」搶市，開賣不到3個月，銷量就飆破萬顆，甚至甫於台北101門市推出，就引發排隊熱潮，全家是如何做到的？

台中港務分公司攜手金門大學 簽訂產學合作意向書

台灣港務公司台中港務分公司今（27）日表示，台中港務分公司已與國立金門大學簽訂產學合作意向書，未來雙方將共同培養海洋與邊...

貨櫃需求價量齊揚 長榮海運、陽明海運及台驊將受惠

全球貨櫃輪市場為舒緩需求不斷增加，都加開加班船，根據上海航交所最新的運價顯示，運價也未受到加班船增加影響，還是居高不下，...

大同將召開記者會 公布違法中資藏鏡人

大同（2371）今（27）日下午召開記者會 ，主題是「抓到了！大同公司公布違法中資藏鏡人」。

什麼樣的商業考量讓 Netflix 熱門影集總是不超過 5季？

電視台新影集第一或第二季收視率不佳時，往往很快腰斬，持續受關注的熱門影集就能長期續訂，甚至製作長達十年。串流服務平台也採用同樣策略評估新影集和制定內容策略，但 Netflix 幾乎沒有出現過更新多季的影集，多數都在第三季或第四季後宣布結束，這與 Netflix 吸引新用戶的策略有關。

居家辦公台製筆記本、收納板好用 疫期美狂賣近千萬元

新冠肺炎疫情衝擊全球各生活型態，由LHiDS設計且在台灣製造的磁吸筆記本、收納板，疫情期間上市，自今年4月起至今在美國銷...

策略經營／高秀玲…整合創新 衝出「漂亮」成績

統一美麗事業董事長高秀玲領軍的美麗事業，2018年、2019年營收約達300億元，近年來她在集團持續推動「整合創新」，團...

熱門新聞

客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

蘋果衝刺高階顯示技術 在台設「神祕51區」

國光挺進亞歐 蓋疫苗新廠

鴻海FII在台員工享育兒福利 到7歲月領1.5萬元

台積「神祕51區」保密防諜…滴水不漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。