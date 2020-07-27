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創客自製USB迷你殺菌盒 南方創客基地展成果
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，下午發布「後防疫時代-防疫生活自造松活動」成果，全國6隊共30位創客參加，有創客自製USB迷你殺菌盒，口罩隨時脫下隨時可以殺菌。
分署副分署長許慧香表示，創客最主要精神是動手做解決問題，這次疫情創客也扮演防疫守門員角色，活動中發想製作USB迷你殺菌盒、口罩支撐架、感應式開關、公共隔離手套及多合一防疫機等，並把系列防疫品製作方式公開在網路上(https://s.yam.com/NuGuE)，教民眾用小成本自製經濟又實用防疫商品。
這次創客製作的USB迷你殺菌盒，外觀比一般女生化妝包輕薄，可放隨身包內，臨時要脫口罩例如要吃飯或午睡，口罩放進去接上行動電源就能立即殺菌，約10分鐘就可殺死99%物體表面病毒、細菌、微生物及黴菌，還能消毒手機、鑰匙等隨身物品。
創客林芯維說，平常臨時脫下口罩都放在收納夾，有反覆拿取無法殺菌問題，加上市面上殺菌機較厚重，隨身攜帶不方便，才發想迷你式殺菌機；同組創客陳俊瑋說，作品運用雷射切割機、3D列印機及短波紫外光(UVC)燈珠做成，依燈珠多寡耗材約1至2千元。
另也有創客用3D列印及雷射切割製作口罩支撐架，讓女性帶口罩避免與皮膚、嘴唇接觸，可防止脫妝及保持口罩乾淨；現場女性組員試用後相當滿意，也有人發想口罩偵測機，自動偵測來者是否有帶口罩等，相當有創意。
活動由許慧香、台大醫院雲林分院副院長馬惠明、嘉義大林慈濟醫院副院長賴俊良、開源醫材研究OSMSTW發起人陳加恩及彰化基督教醫院專科護理師王筑筠等講評，與創客交流，提供能讓創客持續發想觀點，打造防疫生活。南方創客基地提供免費數位機具設備及各式課程，詳情可上南方創客基地粉絲專頁查詢。
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