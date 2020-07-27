海大攜手基育 推動台灣鯛水產生技產業精準育種平台

興櫃的基龍米克斯生物科技（4195）在整合多項畜產及水產研究計畫成果後於今年分割成立基育生技，專注精準農業相關資料庫及應用服務開發。基育生技本次與台灣海洋大學水產養殖學系合作，共同推動「台灣鯛水產生技產業精準育種平台」。

基米今天表示，「共同推動台灣鯛水產生技產業精準育種平台」提高台灣世界競爭力，海大團隊精準育種的台灣鯛耐寒抗菌，AI智慧技術海大發展精準育種遺傳資料庫高成長、抗病、耐逆境基育生技基因解碼最高品質台灣鯛整合大數據及基因資料庫基育未來將致力台灣農漁業別再輕視吳郭魚，一尾小小台灣鯛成功技轉全身上下都具有高經濟價值。

這次海洋大學以及基龍米克斯生物科技的子公司基育生技，共同合作技轉，透過分子標記輔助選種及精準育種等新興科技的發展，促使水產生物從傳統育種提升到精確的特定基因的育種程序的可能性。海洋大學水產養殖遺傳育種研發團隊表示.跨領域整合上述新興技術與人工智慧技術，發展出「精準育種遺傳資料庫」，不但突破傳統篩選與培育時耗時費力的過程，進而創出具高成長、抗病及耐逆境等重要經濟優質性狀的水產生物。

基育生技未來將致力推動精準農業，整合農業大數據及基因資料庫，開發相關檢測技術落實研發成果應用在重要經濟物種。期能整合與鏈結台灣多年來產官學研的研究發成果，提升台灣鯛產業競爭力進軍世界。

未來透過分子標記與基因體科技平台輔助選拔與精準育種的遺傳改良策略後的抗逆境與抗病等優良品種，可提升3-5成的養成率(存活率)。不但可減少抗生素使用、提升飼料轉肉率、節省飼料成本等可提高淨產值與經濟價值外，亦能協助業者進行有效的遺傳管理並取得高規格的養殖種苗認證，加上可衍生出各種醬油、魚骨粉、含膠原蛋白之保養品等台灣鯛副產物，估算可再提升3倍以上的價值。