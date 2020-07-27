台灣輔具暨長期照護展30日登場 和泰、光陽等公司參展

繼亞洲生技大展後，台灣輔具暨長期照護大展也要在7月30日登場，這是今年全球唯一未受疫情影響仍舉辦的輔具展，看好銀髮商機，和泰車（2207）、光陽工業、緯創醫學、和成興業、中興保全、中化製藥集團、雅博公司等上市櫃公司，共220個國內外品牌、3,000件產品參展。

台灣輔具暨長期照護展是由國立陽明大學ICF暨輔具科技研究中心主辦，今年為第五年，隨著銀髮產業受到重視，去年參展人數達到12萬人。

今年的參展廠商中，除了醫材及輔具廠商之外，也有多家跨領域的上市櫃公司參與，包括車輛工業的和泰汽車、光陽工業；資通訊廠商緯創集團旗下緯創醫學；以及居家生活產品及服務業者和成興業、中興保全、中化銀髮等公司；醫材雅博也是每年參展常客。

參展產品中，和泰汽車推出無障礙接送福祉車、光陽工業的電動代步車，讓失能者也能輕鬆外出不會長期關在家；另一產品亮點是緯創醫學的直立式腿部健身器，因可協助失能民眾站立步行，為展會中頗受關注的產品。

中化製藥集團旗下中化銀髮公司，也將展示銀髮便利店「老大人服務站」，推廣銀髮族一站式照護服務。

衛福部統計，2018年國人平均餘命80.69歲，但是健康餘命僅為72.28歲，這代表著國人被疾病纏身、失能的「不健康生存年數」平均8.41年，史上新高。

主辦人、陽明大學ICF暨輔具科技研究中心主任李淑貞表示，為了增進健康餘命，讓不健康生存年數照顧負擔降到最低，台灣有必要推動輔具產業的發展，協助更多銀髮族擺脫不健康的生活。

李淑貞表示，今年展會共有兩大特色，一是針對長照可能面對的12個常見的照顧問題，提供對應解方與相關產品；二是由復健復能專業人員參與，包含物理治療師、職能治療師、語言治療師、聽力師、復健醫學專科醫學會、義肢裝具師等，使輔具因有專業服務而加值。

根據統計，自2015至2018年，台灣輔具產值已從246.4億元台幣增加到279億元，年複合成長率為4.2%，預期到這兩年更有機會逼近300億元。

據了解，全球受疫情影響，國際知名輔具專門展，如德國Rehacare展、日本HCR展，以及大陸的輔具展今年都停辦。台灣因為疫情解封，成為全球唯一舉辦的輔具展，展會今年也將進行英文現場直播，讓全世界都能看到台灣輔具專業服務與產業。