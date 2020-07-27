新北群眾募資輔導計畫 第二梯次徵件起跑

新北市政府首推「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，第二梯次徵件自即日起開跑，報名截至8月5日止；本梯次提供新住民與原住民保障名額共2組，並且擴大申請條件，除原訂須具有公司登記或商業登記在新北市，擴大新增經主管機關登記或立案成立之非營利組織也可參與。

新北市率先全台地方政府以群眾募資作為培植新創的輔導計畫，以專案評估、市場調查、專案製作、集資宣傳等方式，協助團隊產品對接海內外群募平台，取得商品化的營運資金，完整且專業地扶植團隊永續經營。

計畫主要針對「科技與設計加值」、「社會與地方創生」及「文化與內容發展」三大主題徵件，第一梯次錄取團隊中，「碩擎科技」的遊戲手把產品「Serafim S1」，以功能完整、輕便好攜的高CP值產品表現吸引消費者青睞，上線集資2周就取得近1,000人贊助，不僅目前累積金額超過140萬元，後續更預計前進歐美與日本等海外市場。

另外，台灣在地製造的巧克力品牌「尚唐坊」也藉由與民眾面對面的體驗說明會，推出新品「天然可可抹醬」搶先與消費者分享，後續也將藉由群眾集資的方式，向年輕族群推廣健康、美味的隨身抹醬飲食新觀念，協助其已成立三年的品牌，持續成長茁壯。

經發局表示，為推廣具有創意、有市場潛力的產品，市府將主動出擊尋找新北市境內廠商來踴躍參與提案，希藉由大眾支持力量來實現夢想，從新北往更大舞台邁進，期盼新北市成為新創團隊的沃土。

經發局指出，這次計畫提供新住民與原住民保障名額共2組，更同時擴大申請條件，除原訂須具有公司登記或商業登記在新北市，擴大新增經主管機關登記或立案成立之非營利組織也可參與本計畫，歡迎具有社區營造經驗、在地認同的公協會團體投入地方創生發展，活絡在地發展。

「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」第二梯次徵件自即日起至8月5日截止，邀請新北創業者參與。