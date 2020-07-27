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三井、東森、三立投資240億 聯手市府打造林口影視城

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
林口媒體園區投資啟動儀式新北市長侯友宜(中)與出席貴賓。圖／新北市政府經濟發展局提供
林口媒體園區投資啟動儀式新北市長侯友宜(中)與出席貴賓。圖／新北市政府經濟發展局提供

「林口媒體園區」是新北市近期招商金額最高的公有土地招商案，由台灣三井不動產、東森國際及三立影城投資240億元，預計將可創造1.5萬個就業機會，預計5年內，2025年全區將完成開發；三家企業將與市府共同攜手把新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內。

「林口媒體園區」上周五以「新北影視盛典」方式揭曉三家得獎廠商規劃內容，除新北市長侯友宜，重量級貴賓包含台灣三井不動產下町一朗董事長、東森國際集團王令麟總裁、三立影城集團張榮華董事長、財政部國產署曾國基署長等，現場還有三立知名主播李文儀擔任主持人，更邀請「聲林之王」學員鄭可強、劉學甫與蕭名棻開場表演。

「林口媒體園區」是新北市政府和國有財產署合作推動的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9林口站及林口交流道，是國際商務及旅客進出大台北最重要的門戶，除將在該園區發展影視產業外，未來更將透過三家企業與市府共同攜手把新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內。

新北市長侯友宜表示，全球正值疫情之際，對各行各業都帶來挑戰，新北在防疫上超前部署獲得國際肯定，吸引各國企業回台投資，市府偕同民間企業能量，強化投資信心，合作推動「信心經濟」，林口媒體園區招商案是一件超過240億元的巨額投資，也在疫情期間招商完成，除要感謝三家公司投資新北外，也代表新北具備強大的投資優勢。

侯友宜強調，影視產業是國家文化的體現，也是國家重要戰略產業，台灣影視產業產值一年高達1,646億元，每年提供3萬人次的就業機會，推動影視產業發展，正如今天「聲林之王」學員們帶來的開場表演曲一樣是「勢在必行」，市府將集結經發局、新聞局、文化局等相關局處軟硬體資源，及本次的招商案未來興建完成的設施，期盼能夠將台灣深厚文化底蘊、動人風景行銷國際，增加國家競爭力及培育人才。

因新冠肺炎疫情關係，「宅經濟」衍伸的居家娛樂產業應用，及AR、VR與雲端遊戲等新娛樂型態成為重點，大家的生活習慣改變，在家追劇的人變多了，代表影視產業文化的輸出與國際接軌的重要性也更提升。

「林口媒體園區」將是一個「夢工廠」，台灣三井不動產引進國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施，提供該地區娛樂休閒衍伸之生活化需求；東森集團結合東森新聞雲、聲林之王等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技之軟實力與硬體設施，創造影視音重要生活圈；三立集團結合影視製作、體驗、學院與娛樂購物，打造超級攝影棚。

新北市政府則是「影視造夢者」，三家企業就是「夢的實踐者」，透過三家企業的努力深根林口，「Link All of You」(Link-o-u)，用音樂、影視、媒體、娛樂連結每一個人，預計5年內，2025年全區將完成開發，屆時林口將成為新北市AI影視娛樂園區實踐場域，也是國內最多閃耀星光、追星築夢的重要影視觀光勝地。

影視產業 疫情 侯友宜

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