貨櫃需求價量齊揚 長榮海運、陽明海運及台驊將受惠

全球貨櫃輪市場為舒緩需求不斷增加，都加開加班船，根據上海航交所最新的運價顯示，運價也未受到加班船增加影響，還是居高不下，遠東-美西每40呎櫃最新一周價格為2704美元，遠東-美東每40呎的價格為3269美元。

全球都在關注貨櫃輪業者不斷增加加班船後運價是否會走低，然而根據最近二周運價表現，全球貨櫃輪遠東-美西、美東的航線運價都支撐比預期中好，出現小漲小跌的走勢，由於現在的運價不只比年好，是2017年以來最好的運價，國內的長榮海運（2603）、陽明海運（2609）及台驊（2636）營運面將受惠。

在運價維持的很好情況下，各大海運棊者都增加航班服務，市場專家指出，根據上海航交所的運價指數，7月17日這周遠東-美西的運價維持小漲，美西每40呎櫃來到2794美元，上漲0.4%，遠東-美東每40呎櫃3334，漲幅1.1%。雖然加班船不斷增加，然而運價居高不下，最新一周7月24日的價格遠東-美西每40呎櫃最新一周價格為2704美元，遠東-美東每40呎的價格為3269美元。

業界指出，雖然最新一周是小跌，但業者認為，以現在各家業者都投入加班船，運價能小漲小跌是很健康，這代表著市場需求強勁。由運價也看出來，市場供不應求，海運市場7月旺季比預期還旺，加班船也持續開出，運價維持高檔，再加上油價走低，這對於貨櫃輪業者來說都是很大的喜訊。