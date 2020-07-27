經濟選書／資本市場的核心問題

在現代資本主義的世界裡，企業規模成長了，業主不再是管理者，現在的業主（委託人）要監控管理者（代理人）以確保他們沒有亂來。所有權與控制權的分拆造成了企業治理的問題：股東如何確保管理者為他們的利益而努力？金融的重點就是在試圖解決這層監理問題。

舉例而言，某間公司的執行長在考慮進行一樁大型併購案。她向公司業主分享她對於併購標的公司的預測，並向公司提出建議，表示這樁併購案是門好生意。但如果她的最終目的只是為了讓自己來日能夠經營一間更大的公司，而帶領這樁可以帶動企業轉型的併購案可以提升她在執行長圈內的地位嗎？

如此一來，她就可以換到一份薪水更高、名望更好的工作了。那麼這樁併購案到底是公司的一門好生意，還是是執行長本人的一門好生意？關於總部遷址的提案又是如何？真的是像執行長說的要吸引人才？還是只因為高層除了領薪水，還想在公司內享受五星級健身設施與媲美四季飯店早餐的自助式餐點？

公司與金融市場的互動，全部都會遇到這類問題。執行長提出的數字略低於盈餘預期，並推託是天氣不好導致的失誤。真的只是這樣嗎？還是這項錯誤是公司開始邁向衰亡的訊號？投資人的猜疑，解釋了為什麼公司盈餘未達預期時，就算只差一點點，股價也會重挫，因為未達預期的情況可能不會一季就止步。問題出在對公司的不信任與資訊不對稱。

當公司執行長以「一般性投資組合再平衡計畫」為由，宣布要出脫部分持股時，她說的可能是實話，但事實就是有個對這家公司前景了解遠勝於你的人，決定要賣掉這家公司的股票。這可能是個值得警惕的訊號。

管理者與公司業主之間進行的溝通遊戲非常複雜，在這場遊戲中，管理者發出的各種訊號都會被外界在私下以懷疑的眼光重新檢視。對公司而言，資訊不對稱的問題也可能影響它們決定究竟要用股票、債券，或公司自己產生的獲利來取得計畫案所需的資金。

舉例而言，如果公司決定以股票籌資，投資人可能會心生疑竇。如果計畫案這麼好，為什麼要發行新股？問題來了：如果擁有公司的人對未來很有信心，為什麼會願意和其他人分享甜頭？為什麼不用舉債的方式來把這些好處留給自己？這就是為什麼發行股票通常都會造成股價下跌。並不是因為股權被稀釋或會計上的爭論，而是因為發行新股會散發出負面信號。

（摘自《為什麼現金比獲利更重要？》，商周出版）