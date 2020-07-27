策略經營／高秀玲…整合創新 衝出「漂亮」成績

經濟日報 / 何秀玲
統一美麗事業董座高秀玲領軍集團的美麗事業，持續推動整合創新，團結各事業，創造消費者全方位服務與體驗。 （本報系資料庫）
統一美麗事業董座高秀玲領軍集團的美麗事業，持續推動整合創新，團結各事業，創造消費者全方位服務與體驗。 （本報系資料庫）

統一美麗事業董事長高秀玲領軍的美麗事業，2018年、2019年營收約達300億元，近年來她在集團持續推動「整合創新」，團結各事業，也成為她經營美麗事業的重要方針，今年雖受疫情影響，下半年若能出現報復性消費，今年將有望超越300億元。

打造生活平台

統一集團的美麗事業，包括統一時代百貨與高雄統一夢時代購物中心、康是美、統一佳佳與統一藥品（簡稱統藥），近年來高秀玲於集團內部推動整合創新集團事業體，打造出生活平台，目的是要滿足消費者全方位服務與體驗，從近年舉辦的「愛Sharing」活動、到今年6月推出的「Simple -Fit」概念店，到近日「7-ELEVEN DAY」活動，都是高秀玲展現整合創新的做法。

統藥和康是美身為統一美麗事業兩大小金雞，高秀玲再展現整合創新的方式，帶領小金雞再創佳績。

今年高秀玲在統一股東會特別提到，康是美彰化曉陽門市140坪，客單價達1,800元，幾乎與百貨客單一樣；康是美總經理黃玉真指出，曉陽門市正是以「地區小百貨」概念進行規劃，門市空間較大、結構更為豐富。因應當地客層樣貌，特別規畫調劑藥局、百貨保養專櫃、內衣專櫃等新結構，提供彩妝保養、健康保健、居家生活等品類，成功吸引消費者注意與持續到店。

她說，以往康是美較著重在北部都心和遊逛觀光商圈的發展，未來會兼顧中南高和住宅型商圈，並以大店格和微百貨型態、美麗和健康並進的方向。

擴大網路購物

此外，美麗事業今年面對前所未有的疫情衝擊，如何順應消費者需求和消費習慣的改變，考驗高秀玲應變能力和反應速度。

黃玉真說，疫情期間，保養品業績雖受到影響，不過康是美順應消費者需求，擴大網路購物經營，希望提供消費者購買的方便性。面膜品牌「我的美麗日記」近期推出三種新口味，在康是美線上線下推出，都是熱銷第一名的面膜商品。

去年甫任統藥總經理柴佳風則表示，「我的美麗日記」近兩年布局虛擬通路，使銷售表現亮眼，成功帶動國內市占大幅成長。

海外銷售因應各國狀況做調整，加強電子商務的合作，導入更多樣化商品，所以在日韓、美國、歐洲都創下佳績。

疫情期間，其中原本就熱賣的品項，這段期間因為需求增加而明顯帶動銷售，例如統藥旗下「我的健康日記」，在疫情期間因健康需求增加而明顯帶動銷售。

近期銷售亮眼的保健品「RichVita利捷維」，也是順應消費者需求的例子。

康是美 疫情 面膜

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