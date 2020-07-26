影／受惠農遊券 宜蘭縣農會業績驚人爆大量

農遊券上路至今，替宜蘭縣農會帶來驚人業績，每天收券量平均800張以上，昨天更一舉衝破2329張農遊券，幾乎是平日三倍，賣場的人潮沒間斷過，單單一天的業績就將近80萬元。

農遊券本月14日公布抽中籤結果，上門購物的客人就逐日成長，上個假日在地生產的「養生豆奶」被搶購一空，之後的每天都維持收到800張以上的農遊券，昨天農遊券的第二個周六放假，賣場更是爆量驚人，一整天竟收到2329張農遊券，今天一樣是人潮滿滿。

假日來店的絕大多數都是外地客，而且宜蘭在地生產的「養生豆奶」好喝又耐保存，成了搶手貨，架上整箱的豆奶很快就被搬空，目前綜合口味已經缺貨，員山鄉農會正在加工趕生產。