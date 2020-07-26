聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／受惠農遊券 宜蘭縣農會業績驚人爆大量
農遊券上路至今，替宜蘭縣農會帶來驚人業績，每天收券量平均800張以上，昨天更一舉衝破2329張農遊券，幾乎是平日三倍，賣場的人潮沒間斷過，單單一天的業績就將近80萬元。
農遊券本月14日公布抽中籤結果，上門購物的客人就逐日成長，上個假日在地生產的「養生豆奶」被搶購一空，之後的每天都維持收到800張以上的農遊券，昨天農遊券的第二個周六放假，賣場更是爆量驚人，一整天竟收到2329張農遊券，今天一樣是人潮滿滿。
假日來店的絕大多數都是外地客，而且宜蘭在地生產的「養生豆奶」好喝又耐保存，成了搶手貨，架上整箱的豆奶很快就被搬空，目前綜合口味已經缺貨，員山鄉農會正在加工趕生產。
農會供銷部主任林蔡焜表示，有預期這個假日人潮會比上周假日多，但沒想到爆量如此驚人，為了提供完善的服務及補供貨，員工幾乎忙到來不及休息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言