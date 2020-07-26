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老屋自主更新重建最高補助800萬元 9月15日截止申請

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
桃園市龜山區金山社區（左）、光峰社區（右）海砂屋都更審議過關，已獲內政部原則同意補助124萬元。圖／聯合報系資料照片
桃園市龜山區金山社區（左）、光峰社區（右）海砂屋都更審議過關，已獲內政部原則同意補助124萬元。圖／聯合報系資料照片

內政部持續推動都市更新、危老屋重建等多元政策，鼓勵老屋更新，若採自主更新方式，還可申請中央都市更新基金補助，重建最高可獲得800萬規劃補助，整建或維護最高可獲工程費用75%補助。

內政部表示，今年度自主更新補助申請，將於9月15日截止收件，有需求的民眾可直接向所在地都市更新主管機關申辦。

內政部表示，為鼓勵民眾「自主更新」，政府依「重建」、「整建或維護」性質不同，提供不同補助。

民眾選擇採「自主更新」方式辦理「重建」時，有別於以往由建商主導實施，改為由住戶組成更新會自主更新，好處在於親自參與增加彼此信任度，在都市更新事業各階段皆可享有主導權，更新後房地較能符合民眾居住需求，且更新會或地主可獨享更新後增值利益，同時可向內政部申請最高800萬元的規劃補助。

例如桃園光峰社區經鑑定為海砂屋，建築物陸續出現牆壁龜裂、天花板剝落及鋼筋裸露等問題，社區決定以自主更新方式辦理重建，在市府協助申請下，在2017年間獲得擬訂都市更新事業計畫補助費用187.5萬元，目前事業計畫已核定，今年5月間社區申請權利變換計畫補助費用，已獲內政部原則同意補助124萬元。

另外，民眾也可依據房屋的狀況選擇「整建或維護」，也就是俗稱老屋拉皮，包含屋頂防水、增設或改善無障礙設施、增設昇降機設備、提高建築物耐震能力等，政府依建築物總樓地板面積，計算規劃設計及工程施作費用予以補助，最高補助工程費用45%，但經地方政府劃定為優先整建地區，可提高補助工程費用至75%。

例如台南社區自主更新案，在整建維護前磁磚剝落，影響公共安全及通行，整建維護後美觀且安全無虞，全案耗資4,034萬，其中內政部補助1,577萬占總經費39%。

根據營建署統計，截至今年6月底，自主更新共核定補助20件重建規劃設計案、69件整建維護規劃設計案、30件整建維護實施工程案及36件自主更新輔導團，全台並有12案自主更新整建維護完工個案。

都市更新 內政部 老屋 建商 地方政府 海砂屋

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