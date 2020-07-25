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投資240億 林口媒體園區啟動

經濟日報 / 記者何秀玲/台北報導

由台灣三井不動產、東森國際以及三立影城共同投資240億元，預計創造1.5萬個就業機會的「林口媒體園區」，為新北市近期招商金額最高的公有土地招商案，昨（24）日舉行簽約並揭曉園區規劃，預計2025年完成開發，將串連商業、娛樂、媒體與科技，屆時林口將成為新北市AI影視娛樂園區實踐場域，打造為「台灣好萊塢」。

昨日簽約儀式除了新北市長侯友宜外，包括台灣三井不動產董事長下町一朗、東森國際總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華等人也都出席。

侯友宜表示，林口媒體園區為新北市政府和國有財產署合作推動的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9林口站及林口交流道，是國際商務及旅客進出大台北最重要的門戶，該園區除發展影視產業，未來更將透過三家企業，與市府共同攜手將新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內。

王令麟指出，希望能與三井、三立共同合作，結合娛樂、休閒、觀光、5G新技術，也看好林口發展，東森的全球營運總部將搬遷林口，創造1萬人工作及消費商機；也將結合東森新聞雲、選秀節目「聲林之王」等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技之軟實力與硬體設施，並規劃建立多功能展演廳及商場，吸引國內外旅客。

台灣三井不動產則規劃引進國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施，提供該地區娛樂休閒衍伸之生活化需求；而三立集團將結合影視製作、體驗、學院與娛樂購物，打造超級攝影棚。

張榮華說，三立先前買了埔心牧場，是為了要建立台灣第一座影視製作基地，侯友宜帶領團隊說服他，在林口建立影視基地；他發現，必須運用影視產業帶動觀光，未來三立的超級攝影棚，將規劃「每個角落」停車場、電梯、洗手間，都是可拍戲的攝影棚，也都是體驗的景點。

侯友宜 機場捷運 影視產業

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