三井力挺 樂觀百貨錢景

本次投資「林口媒體園區」中唯一的外商，就是台灣三井不動產。三井去年因看好台灣百貨零售市場前景，台灣三井不動產董事長下町一朗宣布，將推動台中港Outlet二期、台南Outlet、台中LaLaport購物中心；而和苑三井花園飯店台北忠孝店預計在今年8月試營運，昨（24）日下町一朗表示，相關投資營運計畫不受疫情有所改變。

針對三井集團接連在台灣北中南大動作投資，下町一朗曾指出，儘管面臨美中貿易戰衝擊，但集團仍看好台灣百貨零售市場前景，除了台中港之外，林口Outlet Park去年營運穩定成長。

昨（24）日他出席林口媒體園區簽約典禮，也談到今年台灣三井商場概況。下町說，2至4月確實受到疫情衝擊，5月起開始將流失業績拉回，5和6月幾乎有100%成長，因國旅加持，業績突破去年同期紀錄，只是境外尚未開放，流失原本占比5至6%的國外觀光客業績；雖然疫情仍不穩定，但他說，未來三井營運部份，仍不會有太大改變。

下町也提到，三井將在「林口媒體園區」A基地，展開複合式商業設施開發案，開出購物中心，預計90間店鋪，將在2024年開幕，購物中心確定不會使用「LaLaport」，但名稱還不確定，投資金額也不方便透露。若以簽約記者會公布三家企業總投資240億元，東森投資100億元，三立95億元，估算三井投資約45億元。